暴衝撞八德區公所…廚師辦殘障補助遇死劫 妻雙腳截肢命危

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聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名67歲陳姓男子今駕車載著71歲趙姓婦人，自八德區中山路往大溪方向行駛，途中車輛突暴衝偏離車道，逆向衝撞對側八德區公所外牆及路邊一對夫妻，2人當場無呼吸心跳；經送醫後妻子救回、丈夫死亡，另駕駛陳男送醫後插管昏迷、副駕則無大礙。

陳男今上午近11時駕車自八德區中山路往大溪方向行駛，行經興豐路與中山路口時疑似身體不適，手部抖動無法控制，隨即絲毫未減速偏離車道往左暴衝，猛烈撞擊對向八德區公所外牆，並撞上路邊48歲陳姓女子及58歲戴姓男子，皆當場失去呼吸心跳。

警消獲報後出動大量人車到場救援，戴男送醫後死亡，陳女恢復生命跡象，但雙腿被截肢，目前轉至林口長庚加護病房搶救；駕駛陳男送醫後陷入昏迷插管，車上乘客則無大礙。由於近日區公所外牆正進行耐震補強作業，整輛車因撞上鋼樑嚴重變形，地上滿是鮮血，被撞行人原本使用的行走輔具散落一地，場景怵目驚心。

警方表示，目前肇事車輛移置保管並通知鑑識人員採證，警方已通知家屬協助製作筆錄，詳細肇事原因尚待釐。身亡的戴男兒子表示，爸爸原本是廚師，之前因工作受傷腳趾截肢，出院休養後今前往八德區公所辦殘障補助事宜，行動不便由媽媽陪同前往，家裡還有讀小學的妹妹，如今發生意外難以接受。

另外唯一意識清楚的71歲副駕駛座趙婦則向警方表示，上午2人一起去市場買菜，回程時都相當正常，但經過區公所前陳男突然手開始抖動無法控制，車速變快暴衝，隨即衝往對向區公所發生意外，至於2人關係，趙女則說是朋友。

桃園市一名67歲陳姓男子今駕車載著71歲趙姓婦人，自八德區中山路往大溪方向行駛，途中車輛突暴衝猛撞路邊一對夫妻，釀1死3傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名67歲陳姓男子今駕車載著71歲趙姓婦人，自八德區中山路往大溪方向行駛，途中車輛突暴衝猛撞路邊一對夫妻，釀1死3傷。記者周嘉茹／翻攝

截肢 死亡 車道

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