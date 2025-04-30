快訊

川普首份GDP成績單出爐 美Q1經濟萎縮0.3%為3年來首見

興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

北東有雨！周末首波梅雨鋒面來襲 下周另道鋒面再接力

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人 5人輕重傷送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中和路．復興路口今晚7點多，一名男子駕駛黑色自小客車突不明原因失控衝上人行道，撞上等紅燈的3輛機車及一名女性行人，造成5人輕重受傷送醫，均意識清楚。現場一團亂，還有1人被困在車底被救出，警方已到場調查釐清。

基隆市消防局今晚7時獲報，中山區復興路、中和路口有一輛小客車衝撞多輛機車，疑有人受傷，派遣中山、安樂、七堵、仁愛分隊，消防車4輛、救護車5輛及人員共17名前往救援。

消防人員到場發現有4男1女共5名傷者，意識都清楚，頭手腳等多處挫裂傷，現場多輛機車被撞倒，將自小客車駕駛、3輛機車騎士及1名行人共5名傷者送往基隆長庚醫院救治。

市議員施偉說，政服務處接獲民眾通報立刻趕往現場協助交通指揮，他也趕往醫院探視，自小客車駕駛不知何故失控衝上人行道。

警方表示，駕駛精神恍惚失控撞上人行道，撞及3輛機車男性騎士及一名女性行人導致受傷，是毒駕、酒駕還是其他因素正在釐清調查。

基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人，5人輕重傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人，5人輕重傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人，5人輕重傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人，5人輕重傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人，5人輕重傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人，5人輕重傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人，5人輕重傷送醫。記者游明煌／翻攝
基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人，5人輕重傷送醫。記者游明煌／翻攝

人行道 基隆 失控

延伸閱讀

彰化市大埔路同路段連2車禍釀3傷 遭質疑與劃設人行道有關

防基隆民政處案…北市議員籲建立示警 蔣萬安：一個月研議

台中忠明南路斥資1.54億改善今完工 燙平道路、全面拓寬人行道

調整基隆民政處長張淵翔職務？ 謝國樑：會討論

相關新聞

影／基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人 5人輕重傷送醫

基隆市中和路．復興路口今晚7點多，一名男子駕駛黑色自小客車突不明原因失控衝上人行道，撞上等紅燈的3輛機車及一名女性行人，...

七旬翁一家三口亡…鄰：壯年兒背房貸疑遭詐 警：無報案

台中市七旬鄭姓老翁因2天未現身長照機構洗腎，機構擔心發生意外報警，未料鄭翁一家三口已陳屍屋內，據鄰居透露，鄭翁兒子...

淡水73歲老翁駕駛25年老賓士 火燒車緊急求救

新北市淡水區淡金路3段往台北方向，今晚8時3分發生火燒車事件，1名73歲老翁駕駛車齡25年的賓士轎車，行進間發現引擎突然...

中山超狂醉漢！條通喝醉「5分鐘打3人」 警到場還差點遭襲擊

楊姓男子月初跟朋友在條通喝酒，酒醉後在路上發酒瘋「見人就打」，短短5分鐘內一次打3人，員警到場查證身分，他甚至出拳攻擊員...

杜絕少年偏行惡循環 全聯攜手更少協會接住迷途少年

青少年矯正後再犯率高，當家庭無法支持、校園無法接住，許多少年為求認同走上偏行，為落實預防勝於治療，全聯與更生少年關懷協會...

彰化市大埔路同路段連2車禍釀3傷 遭質疑與劃設人行道有關

彰化市大埔路畫設標線型人行道後，車禍事件不斷，昨天下午更在17分鐘內，同一路段接連發生機車撞機車、汽車撞機車2件車禍，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。