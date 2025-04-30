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影／基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人 5人輕重傷送醫
基隆市中和路．復興路口今晚7點多，一名男子駕駛黑色自小客車突不明原因失控衝上人行道，撞上等紅燈的3輛機車及一名女性行人，造成5人輕重受傷送醫，均意識清楚。現場一團亂，還有1人被困在車底被救出，警方已到場調查釐清。
基隆市消防局今晚7時獲報，中山區復興路、中和路口有一輛小客車衝撞多輛機車，疑有人受傷，派遣中山、安樂、七堵、仁愛分隊，消防車4輛、救護車5輛及人員共17名前往救援。
消防人員到場發現有4男1女共5名傷者，意識都清楚，頭手腳等多處挫裂傷，現場多輛機車被撞倒，將自小客車駕駛、3輛機車騎士及1名行人共5名傷者送往基隆長庚醫院救治。
市議員施偉說，政服務處接獲民眾通報立刻趕往現場協助交通指揮，他也趕往醫院探視，自小客車駕駛不知何故失控衝上人行道。
警方表示，駕駛精神恍惚失控撞上人行道，撞及3輛機車男性騎士及一名女性行人導致受傷，是毒駕、酒駕還是其他因素正在釐清調查。
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