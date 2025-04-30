中山超狂醉漢！條通喝醉「5分鐘打3人」 警到場還差點遭襲擊
楊姓男子月初跟朋友在條通喝酒，酒醉後在路上發酒瘋「見人就打」，短短5分鐘內一次打3人，員警到場查證身分，他甚至出拳攻擊員警下體，所幸員警閃過，當場壓制上銬帶回派出所管束，並通知他哥哥帶回；因涉犯傷害、妨害公務，警方通知到案，他供稱「全都忘記了」，警詢後被依法送辦。
中山警方4月3日下午4點多獲報，長安東路一段53巷（中條通）有人莫名攻擊路人，到場詢問了解，楊男（50歲）酒醉、神情明顯恍惚，因酒後情緒失控，連續徒手毆打路邊3名男子。
警方調閱監視器畫面，發現楊男走在路上，突然走向一間按摩店，朝坐在店外的客人徒手攻擊，客人被打覺得莫名其妙，馬上出手反擊，楊男不堪對方體型優勢，被過肩摔癱倒在地。
按摩店客人衣服被扯掉，見楊男倒地沒還手撿起衣服離去，楊男則坐在地上喘息，孰料不到30秒，見一名Uber騎士經過，突然起身出拳，Uber騎士立刻向右閃，雖然被揮到，但當時車上有客人的餐點，選擇先去送餐，再去派出所提告。
楊男見Uber騎車離去，又突然衝向坐在按摩店外的一名師傅出腳攻擊，按摩店師傅被攻擊，立刻逃離。
楊男事後坐在按摩店外的椅子上休息，員警獲報趕抵，正在查證身分，他突然情緒失控，又出拳攻擊員警下體，員警機警閃過，立刻壓制上銬帶回派出所管束。
由於楊男太醉了，員警先通知他家屬帶回，事後因涉犯傷害、妨害公務，通知到案說明，他供稱「太醉了，全都不記得了」，警詢後被依傷害、妨害公務罪嫌移送法辦。
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