杜絕少年偏行惡循環 全聯攜手更少協會接住迷途少年

青少年矯正後再犯率高，當家庭無法支持、校園無法接住，許多少年為求認同走上偏行，為落實預防勝於治療，全聯與更生少年關懷協會合作，邀請金馬影帝阮經天擔任愛心公益大使，支持「逆境兒少職探培力就業計畫」，協助迷途少年邁向嶄新人生。

更生少年關懷協會表示，據警政署2023年統計，青少年疑犯人數達1萬790人，較2022年增長約13%，且這些少年離開矯正機構後，3年內再犯率高達80%，當家庭失去支持功能、校園資源無法接住孩子，許多青少年為了尋求歸屬與認同，不得不走上偏行之路。

協會成立30年來，始終堅守在陪伴孩子的第一線，深信「與其等孩子誤入歧途後接受懲罰與矯正，不如在風險發生前及早伸出援手」因此長期投入高風險青少年的陪伴與培力，透過早期介入、職涯探索與心理支持，協助孩子在關鍵時刻找到方向。

其中，「逆境兒少職探培力就業計畫」藉由中繼職場實作與多元職能培訓，幫助孩子建立穩定的生活作息與自我價值感，唯有被理解、被看見，孩子才有機會避開那條「不得不走的路」，逐步穩定生活節奏、累積實務技能、重新找回自信，走回社會的正軌。

為陪伴少年走出矯正後的第一步，更生少年關懷協會特別舉辦「愛心洗塵接風餐」，並邀請少年走進中繼職場「未來咖啡店」，與社工、志工老師餐敘，討論生活及未來規劃，練習為自己人生選擇負責；另攜手友善企業與職場夥伴，開設少年工班、自媒體實驗室及微型創業平台，讓孩子們在實作中累積經驗，在嘗試中成長，為自己的未來開啟更多可能。

協會秘書長江元凱說，協會目前在雙北、桃園已設有12處據點，提供司法、保護、家庭支持與職訓就業等服務，去年共辦理2183場活動、服務近4.6萬人次，個案工作超過2.8萬次，持續陪伴少年走出陰影，「這些孩子的過去是受害者，現在才成為加害者」，希望這次與全聯合作零錢捐行動，能讓全民加入、一起幫助浪子回頭。

全聯福利中心表示，全聯「愛從1開始」零錢捐行動首次攜手更生少年關懷協會，即起在全台全聯福利中心與大潤發門市展示海報與宣傳小手冊，並於PXTV播放公益宣傳影片，同時設置「愛心零錢箱」提供民眾便捷的捐款管道。

全聯行銷部協理劉鴻徵說，今年首季零錢捐勸募金額突破677萬，其中PX Pay募得福利點數430萬點（相當於43萬元），全支付募得金額48萬，整體募款金額創歷年首季新高，並已連續3年穩定成長，顯示民眾對公益的參與度持續提升。

去年5月中旬全支付正式加入PX Pay愛心捐贈管道以來，平均每月募款金額穩定，未來也將持續擴大合作的社福機構，讓全支付成為民眾做愛心的便利工具，快速匯聚每一份善意，累積成少年重拾夢想與自信的重要推力。

期盼2025年第二季藉由公益大使阮經天號召，鼓勵民眾將零錢化為愛心響應公益，也可使用手機PX Pay愛心捐贈功能，透過全支付捐款或捐贈福利點數，支持「逆境兒少職探培力就業計畫」，提供青少年更多就業培力與成長機會，幫助他們有機會重新站穩腳步、走向更好的未來。