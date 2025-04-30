彰化市大埔路同路段連2車禍釀3傷 遭質疑與劃設人行道有關

彰化市大埔路畫設標線型人行道後，車禍事件不斷，昨天下午更在17分鐘內，同一路段接連發生機車撞機車、汽車撞機車2件車禍，共造成3人受傷，縣府工務處表示，縣府會深入了解車禍原因，如果與標線型人行道設置有關，縣府會再評估改善。

這兩件車禍中，第一件是昨天下午3時59分發生，依警方調查，當時72歲王姓男子騎機車由大埔路左轉大埔黃昏市場旁道路，卻在大埔路臨312號前，與由未有駕照騎機車的林姓少年騎的機車發生碰撞，兩輛機車都倒地毀損，王男右腳骨折，林姓少年四肢多處部位擦傷挫傷。

第二件車禍發生在昨天下午4時16分，53歲劉姓男子駕轎車沿彰化市大埔路南往北行駛，因前車剛發生車禍致交通擁塞，在大埔路320號前，不慎擦撞到32歲潘姓女子騎的機車，汽車及機車都受損，潘女稱左小腿有受傷。