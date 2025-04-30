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彰化市大埔路同路段連2車禍釀3傷 遭質疑與劃設人行道有關

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市大埔路畫設標線型人行道後，車禍事件不斷，昨天下午更在17分鐘內，同一路段接連發生機車撞機車、汽車撞機車2件車禍，共造成3人受傷，縣府工務處表示，縣府會深入了解車禍原因，如果與標線型人行道設置有關，縣府會再評估改善。

這兩件車禍中，第一件是昨天下午3時59分發生，依警方調查，當時72歲王姓男子騎機車由大埔路左轉大埔黃昏市場旁道路，卻在大埔路臨312號前，與由未有駕照騎機車的林姓少年騎的機車發生碰撞，兩輛機車都倒地毀損，王男右腳骨折，林姓少年四肢多處部位擦傷挫傷。

第二件車禍發生在昨天下午4時16分，53歲劉姓男子駕轎車沿彰化市大埔路南往北行駛，因前車剛發生車禍致交通擁塞，在大埔路320號前，不慎擦撞到32歲潘姓女子騎的機車，汽車及機車都受損，潘女稱左小腿有受傷。

大埔路接連發生兩件車禍，即有民眾質疑是標線型人行道劃設不當造成，但也有民眾指稱是駕駛人未依交通規則而肇事，與人行道無關。縣府工務處表示，如果車禍發生，經調查與大埔路畫設標線型人行道有關，縣府會再評估改善。

彰化市大埔路312號前，昨天下午3時59分發生，發生兩輛機車碰撞事故，2名機車騎士均受傷送醫。圖／取自彰化人大小事
彰化市大埔路312號前，昨天下午3時59分發生，發生兩輛機車碰撞事故，2名機車騎士均受傷送醫。圖／取自彰化人大小事
彰化市大埔路312號前，昨天下午3時59分發生，發生兩輛機車碰撞事故，2名機車騎士均受傷送醫。圖／取自彰化人大小事
彰化市大埔路312號前，昨天下午3時59分發生，發生兩輛機車碰撞事故，2名機車騎士均受傷送醫。圖／取自彰化人大小事
彰化市大埔路312號前，昨天下午3時59分發生，發生兩輛機車碰撞事故，2名機車騎士均受傷送醫。圖／取自彰化人大小事
彰化市大埔路312號前，昨天下午3時59分發生，發生兩輛機車碰撞事故，2名機車騎士均受傷送醫。圖／取自彰化人大小事

人行道 大埔 車禍

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