聽新聞
0:00 / 0:00
彰化市大埔路同路段連2車禍釀3傷 遭質疑與劃設人行道有關
彰化市大埔路畫設標線型人行道後，車禍事件不斷，昨天下午更在17分鐘內，同一路段接連發生機車撞機車、汽車撞機車2件車禍，共造成3人受傷，縣府工務處表示，縣府會深入了解車禍原因，如果與標線型人行道設置有關，縣府會再評估改善。
這兩件車禍中，第一件是昨天下午3時59分發生，依警方調查，當時72歲王姓男子騎機車由大埔路左轉大埔黃昏市場旁道路，卻在大埔路臨312號前，與由未有駕照騎機車的林姓少年騎的機車發生碰撞，兩輛機車都倒地毀損，王男右腳骨折，林姓少年四肢多處部位擦傷挫傷。
第二件車禍發生在昨天下午4時16分，53歲劉姓男子駕轎車沿彰化市大埔路南往北行駛，因前車剛發生車禍致交通擁塞，在大埔路320號前，不慎擦撞到32歲潘姓女子騎的機車，汽車及機車都受損，潘女稱左小腿有受傷。
大埔路接連發生兩件車禍，即有民眾質疑是標線型人行道劃設不當造成，但也有民眾指稱是駕駛人未依交通規則而肇事，與人行道無關。縣府工務處表示，如果車禍發生，經調查與大埔路畫設標線型人行道有關，縣府會再評估改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言