七旬翁一家三口亡…鄰：壯年兒背房貸疑遭詐 警：無報案

台中市七旬鄭姓老翁因2天未現身長照機構洗腎，機構擔心發生意外報警，未料鄭翁一家三口已陳屍屋內，現場有燃燒木炭跡象，據鄰居透露，鄭翁兒子是家中經濟來源，近日疑因遭詐騙，加上背負房貸壓力大，照顧兩老，身心俱疲，才會發生憾事。警方否認，查無鄭翁兒子報案的紀錄。

有鄰居向媒體透露，鄭翁一家住的房子是貸款買下的，目前仍在繳房貸，而鄭家的經濟都是由鄭翁兒子處理，平常照顧洗腎與行動不便的父母，已有反映壓力，疑似被詐騙後，釀成意外。

第五警分局表示，此案仍在調查當中，不過根據目前證據，與鄭翁兒子留給親友的書信，並無遭詐騙一節，另外報案系統中，也查無鄭翁兒子通報被詐騙的紀錄，仍待後續調查釐清。

台中市第五警分局在今天下午1時許，接獲長照中心通報，七旬鄭姓老翁已2天未現身洗腎，擔心發生意外，警方前往現場時，發現鄭翁的大姨子也收到外甥傳送想不開的訊息到場，經消防隊破門後，發現鄭翁與其妻子、兒子都已陳屍屋內，已有死斑，明顯死亡。

社會局調查後，發現鄭翁一家非通報家暴或高風險、脆弱家庭。

經查，鄭姓老翁（75歲）有慢性疾病，與妻子（69歲）、兒子（45歲）住在北屯區的大樓內，三人分在兩間房間內被警消發現，鄭翁與妻子在同一間、鄭翁兒子在一間，三人都躺在床上，沒有外力破壞或打鬥痕跡，不過鄭翁兒子一身紅衣、紅褲，較為罕見，屋內也有燃燒木炭的跡象，檢察官明天將與家屬相驗，釐清案發經過與死因。

因為鄭家經濟狀況問題，禮儀社業者接獲通報後，願意無償協助，讓死者後事圓滿。禮儀社業者游又任說，經營禮儀社已經十多年，此件案件也是其他同業獲報後，轉介他承接，因為此件意外人數較多，他以回饋社會心情協助死者走完最後一程。

台中市消防局在今天下午1時許獲報，北屯區文心路一棟大樓有救護案件，經派遣北屯等3個單位，出動各式消防車4輛、消防人員9名前往救援，但鄭翁三人已陳屍屋內，目前第五警分局鑑識小組、台中市警局鑑識中心人員已到場採證。

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