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台中男載昏迷母塞車陣 警協助開道及時送醫

中央社／ 台中30日電

台中張姓男子日前發現母親昏迷，開車送醫卻適逢下班時間車流量大，求助巡邏員警，經警方鳴笛開道送醫，婦人經治療後無大礙，也讓家屬感謝員警的及時協助。

台中市警局太平分局今天表示，新平派出所警員22日下午約5時多，巡邏至太平區中山路四段附近時，張姓男子忽然將自小客車停在一旁表示，85歲母親身體不適，意識不清，請求警方協助開道。

當時正值下班時段，中山路車流量大，員警得知後協助鳴笛開警示燈開道送醫，數分鐘內即抵達國軍台中總醫院，協助婦人治療。

經警方瞭解，婦人患有慢性疾病，當時因不明原因導致昏迷，幸經治療後已無生命危險。張男也感謝員警及時協助，讓母親能及時就醫避免憾事。

警方提醒，近期氣候變化仍大，民眾應適時增減衣物，若遇突發健康狀況，應優先撥打119尋求協助。

台中市 母親 流量

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