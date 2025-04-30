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基隆籍福洋266釣魚台東北157浬火燒船 7獲救1漁工失蹤

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

海巡署艦隊分署今天凌晨1時接獲通報，有1名台籍船員及7名外籍漁工的基隆籍「福洋266」漁船，於釣魚台東北157浬處因機艙起火發生火燒船，已由附近作業漁船「海豐888」及「鎮北168」救援7人，餘1印尼籍船員失蹤，海巡署派遣於台日海域巡弋的八里艦前往救援。

海巡署第二岸巡隊指出，通報起火位置點為日方搜救責任區，海巡署獲報後即通報國搜中心協調日方協處，八里艦於今天上午11時許抵達搜救區域，施放小艇至「鎮」船上確認傷者狀況及協助初步傷口處置，2名印尼籍船員燙傷起水泡、無立即危險。

海巡指出，經評估現場接駁安全性後將7名遇難人員載返八里艦安置，目前於現場配合日方共同搜尋失蹤印尼籍船員，將等桃園艦抵達搜救區域後再將人員送返回台。

海巡署艦隊分署表示，呼籲海上作業漁民朋友，船舶於出海作業前，務必落實火災預防措施，包括電路檢修、燃油系統安全檢查及滅火設備配置與操作熟練，以降低火警風險。

基隆籍福洋266釣魚台東北157浬火燒船，7獲救1漁工失蹤。圖／海巡署提供
基隆籍福洋266釣魚台東北157浬火燒船，7獲救1漁工失蹤。圖／海巡署提供
基隆籍福洋266釣魚台東北157浬火燒船，7獲救1漁工失蹤。圖／海巡署提供
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八里 印尼 海巡署

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