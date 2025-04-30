台東透天厝傳火警 疑屋主兒縱火

台東市雲南路今天1棟3層樓民宅今天下午3點多傳出火警，鄰居懷疑是陳姓屋主50歲兒子縱火，警消獲報前往救援滅火，所幸屋主夫妻都在醫院，沒有人員傷亡。陳男則被警方帶回詢問，真正起火原因，目前正由警消調查中。

據鄰居說，陳姓男子是附近的頭痛人物，平時和年邁雙親住在一起，經常和父母吵架，雙親都申請家暴令，前幾天才把父親的電動車砸爛，下午聽到他和母親吵架，母親離開去醫院照顧父親，沒過多久就發生火警，陳男今年過年時曾向家人嗆聲，要放火燒家。