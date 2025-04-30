快訊

「剴剴」虐童案案情急轉直下！保母劉彩萱當庭哭認罪：剛開始蠻喜歡他

大陸山西太原1社區爆炸畫面曝 現場濃煙密布、傷亡不明

塌陷擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／七旬翁一家三亡 兒身穿紅衣...民俗專家：死意堅決

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬鄭姓老翁因2天未現身長照機構洗腎，機構擔心發生意外報警，未料鄭翁一家三口已陳屍屋內，現場有燃燒木炭跡象。據查，三人躺在兩間房間內，鄭翁兒子一身紅衣紅褲，因屬民俗罕見狀況，讓人詫異，民俗專家楊登嵙說，身穿紅衣尋短，民俗象徵「不入輪迴」之意，象徵死意堅決，過去坊間相傳的知名鬼屋，都有類似狀況。

台中市第五警分局在今天下午1時許，接獲長照中心通報，七旬鄭姓老翁已2天未現身洗腎，擔心發生意外，警方前往現場時，發現鄭翁的大姨子也收到外甥傳送想不開的訊息到場，經消防隊破門後，發現鄭翁與其妻子、兒子都已陳屍屋內，已有死斑，明顯死亡，社會局正在清查，鄭翁家庭是否為高風險家庭。

經查，鄭姓老翁（75歲）有慢性疾病，與妻子（69歲）、兒子（45歲）住在北屯區的大樓內，三人分在兩間房間內被警消發現，鄭翁與妻子在同一間、鄭翁兒子在一間，三人都躺在床上，沒有外力破壞或打鬥痕跡，不過鄭翁兒子一身紅衣、紅褲，較為罕見，屋內也有燃燒木炭的跡象，檢察官明天將與家屬相驗，釐清案發經過與死因。

因為鄭家經濟狀況問題，禮儀社業者接獲通報後，願意無償協助，讓死者後事圓滿。

禮儀社業者游又任說，經營禮儀社已經十多年，此件案件也是其他同業獲報後，轉介他承接，因為此件意外人數較多，他本著回饋社會的心態，協助死者走完最後一程。

台中市消防局在今天下午1時許獲報，北屯區文心路一棟大樓有救護案件，經派遣北屯等3個單位，出動各式消防車4輛、消防人員9名前往救援，但鄭翁三人已陳屍屋內，目前第五警分局鑑識小組、台中市警局鑑識中心人員已到場採證。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台中市北屯區大樓傳七旬老翁一家三口死亡案件，五分局鑑識小組與市警局鑑識中心人員進入採證。記者陳宏睿／攝影
台中市北屯區大樓傳七旬老翁一家三口死亡案件，五分局鑑識小組與市警局鑑識中心人員進入採證。記者陳宏睿／攝影
台中市北屯區大樓傳七旬老翁一家三口死亡案件，有禮儀社業者無償協助家屬辦理後事。記者陳宏睿／攝影
台中市北屯區大樓傳七旬老翁一家三口死亡案件，有禮儀社業者無償協助家屬辦理後事。記者陳宏睿／攝影

台中市 妻子

延伸閱讀

穀雨節氣已至 4生肖易破財 恐有血光危及生命 外出小心

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

4日這時間點入清明…4生肖要注意心血管 防破財小人

清明掃墓時間、祭品、服裝都要注意... 15大禁忌全公開

相關新聞

台中七旬翁已2天沒現身洗腎 長照中心通報警破門卻見三屍

台中市第五警分局在今天下午1時許，接獲長照中心通報，七旬鄭姓老翁已2天未現身洗腎，擔心發生意外，警方前往現場時，發現鄭翁...

台中北屯民宅傳3死 七旬父母壯年兒倒臥床亡

台中市北屯區民宅在今天下午傳出3死案件，一對七旬夫妻及其45歲的兒子都倒臥在床上，明顯死亡。警消在屋內有發現燃燒木炭痕跡...

暴衝逆向撞公所！桃園2行人遭撞1死1重傷 驚悚畫面曝光

桃園市今上午一名67歲陳姓男子駕車載著71歲趙姓女性友人，自八德區中山路往大溪方向行駛，不明原因車輛發生暴衝，偏離車道衝...

基隆籍福洋266釣魚台東北157浬火燒船 7獲救1漁工失蹤

海巡署艦隊分署今天凌晨1時接獲通報，有1名台籍船員及7名外籍漁工的基隆籍「福洋266」漁船，於釣魚台東北157浬處因機艙...

台東透天厝傳火警 疑屋主兒縱火

台東市雲南路今天1棟3層樓民宅今天下午3點多傳出火警，鄰居懷疑是陳姓屋主50歲兒子縱火，警消獲報前往救援滅火，所幸屋主夫...

獨／七旬翁一家三亡 兒身穿紅衣...民俗專家：死意堅決

台中市七旬鄭姓老翁因2天未現身長照機構洗腎，機構擔心發生意外報警，未料鄭翁一家三口已陳屍屋內，現場有燃燒木炭跡象。據查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。