獨／七旬翁一家三亡 兒身穿紅衣...民俗專家：死意堅決

台中市七旬鄭姓老翁因2天未現身長照機構洗腎，機構擔心發生意外報警，未料鄭翁一家三口已陳屍屋內，現場有燃燒木炭跡象。據查，三人躺在兩間房間內，鄭翁兒子一身紅衣紅褲，因屬民俗罕見狀況，讓人詫異，民俗專家楊登嵙說，身穿紅衣尋短，民俗象徵「不入輪迴」之意，象徵死意堅決，過去坊間相傳的知名鬼屋，都有類似狀況。

台中市第五警分局在今天下午1時許，接獲長照中心通報，七旬鄭姓老翁已2天未現身洗腎，擔心發生意外，警方前往現場時，發現鄭翁的大姨子也收到外甥傳送想不開的訊息到場，經消防隊破門後，發現鄭翁與其妻子、兒子都已陳屍屋內，已有死斑，明顯死亡，社會局正在清查，鄭翁家庭是否為高風險家庭。

經查，鄭姓老翁（75歲）有慢性疾病，與妻子（69歲）、兒子（45歲）住在北屯區的大樓內，三人分在兩間房間內被警消發現，鄭翁與妻子在同一間、鄭翁兒子在一間，三人都躺在床上，沒有外力破壞或打鬥痕跡，不過鄭翁兒子一身紅衣、紅褲，較為罕見，屋內也有燃燒木炭的跡象，檢察官明天將與家屬相驗，釐清案發經過與死因。

因為鄭家經濟狀況問題，禮儀社業者接獲通報後，願意無償協助，讓死者後事圓滿。

禮儀社業者游又任說，經營禮儀社已經十多年，此件案件也是其他同業獲報後，轉介他承接，因為此件意外人數較多，他本著回饋社會的心態，協助死者走完最後一程。

台中市消防局在今天下午1時許獲報，北屯區文心路一棟大樓有救護案件，經派遣北屯等3個單位，出動各式消防車4輛、消防人員9名前往救援，但鄭翁三人已陳屍屋內，目前第五警分局鑑識小組、台中市警局鑑識中心人員已到場採證。

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