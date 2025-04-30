影／挑戰四大障礙女山友發燒無法行走 空勤吊掛救援

一支3人登山隊攀登馬博橫斷，40歲趙姓女山友昨天出現高山症，身體發燒、暈眩、肢體無力無法行走，南投縣消防局申請空勤直升機救援，昨天因雲層太厚無法成行，今天天氣放晴，空勤直升機飛往山區，成功將女山友吊掛下山就醫。

南投縣消防局表示，這支3人登山隊4月25日從南投縣信義鄉入山，挑戰有登山界四大障礙的馬博橫斷，預計5月1日從花蓮縣玉里鄉下山。昨天一早走到馬博拉斯山屋時，趙女就因高山症，出現發燒、暈眩、咳嗽及肢體無力等症狀，無法繼續行程。

同行隊友向南投縣消防局求援，消防局申請空勤直升機救援，但昨天雲層太厚直升機無法出勤，隊友利用山屋內攜帶式加壓艙，減輕女山友的高山症狀。