台中七旬翁已2天沒現身洗腎 長照中心通報警破門卻見三屍

台中市第五警分局在今天下午1時許，接獲長照中心通報，七旬鄭姓老翁已2天未現身洗腎，擔心發生意外，警方前往現場時，發現鄭翁的大姨子也收到外甥傳送想不開的訊息到場，經消防隊破門後，發現鄭翁與其妻子、兒子都已陳屍屋內，已有屍斑，明顯死亡，社會局正在清查，鄭翁家庭是否為高風險家庭。

台中市北屯區民宅在今天下午傳出3死案件，一對七旬夫妻及其45歲的兒子都倒臥在床上，明顯死亡，警消在屋內有發現燃燒木炭痕跡，是否有外力介入，今將由檢警相驗釐清。

台中市消防局在今天下午1時許獲報，北屯區文心路一棟大樓有救護案件，經派遣北屯等3個單位，出動各式消防車4輛、消防人員9名前往救援。

經查，現場年約75歲鄭姓老翁及其69歲妻子、45歲兒子都倒臥在房間床上，已明顯死亡，現場還有燃燒木炭的痕跡，全案將由第五警分局鑑識人員採證，釐清案發經過，查明有無外力介入，今將報請檢察官相驗釐清。

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