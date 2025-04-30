高雄警夜間稽查避難所遭議 原來與「城鎮韌性」有關
高雄市警局民防管制中心安排夜間稽查防空避難告示牌，遭質疑「擾民、報不必要加班費、耗費社會成本」。官警認為與行政院的「城鎮韌性」防空演習有關，「就算被檢舉也是要做」。
據了解，高雄市政府2月下旬接獲行政院「訓令」，將在7月舉辦「城鎮韌性」防空演習，訓令內容包含宣導、實際操作及評分；3月間市警局接獲市府函文，民管中心立即根據訓令內容，簽編組表及督導計畫給局長簽核，規畫4至7月，利用各分局舉辦的社區治安座談會，宣導防空避難措施。
高雄市警民管中心主任表示，因各地社區治安座談會都在排晚間舉行，才計畫晚間參加座談會，順便至當地防空避難所，稽查防空避難標示牌，確定避難標示正確貼在可明顯看到的地方，回來再寫督導報告。
根據讀者投訴，高雄市警局民防管制中心主管以下班時間，夜間稽查防空避難告示牌，報不必要加班，賺取每月最高可申報的加班費，「浪費人民公帑」，認為公務人員加班，必須經長官指派、必須於上班時間以外工作，或必須執行其職務；質疑非臨時或突發性的必要事務，為何可於下班時間稽查防空避難告示牌，再申報加班費。
投訴者認為，不僅民眾需要配合夜間稽核，比日間更加擾民，且分局相關單位也需留下人員「陪督」，包含民管中心內部與17個分局員警都要一起加班，耗費大量的社會成本。
高雄市警局民管中心主任說，這項計畫「晚間參加座談會及稽查，白天還可以辦公」，就算不利用晚間去稽查標示牌，晚間仍要參加社區治安座談會，參與的員警一樣會報業務加班費，並非一年到頭都這樣做，「如果沒做就零分，就算被檢舉也是要做」。
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