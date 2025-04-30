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台中北屯民宅傳3死 七旬父母壯年兒倒臥床亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區民宅在今天下午傳出3死案件，一對七旬夫妻及其45歲的兒子都倒臥在床上，明顯死亡。警消在屋內有發現燃燒木炭痕跡，是否有外力介入，今將由檢警相驗釐清。

台中市消防局在今天下午1時許獲報，北屯區文心路一棟大樓有救護案件，經派遣北屯等3個單位，出動各式消防車4輛、消防人員9名前往救援。

經查，現場年約74歲老翁及其69歲妻子、45歲兒子都倒臥在房間床上，已明顯死亡，現場還有燃燒木炭的痕跡，全案將由第五警分局鑑識人員採證，釐清案發經過，查明有無外力介入，今將報請檢察官相驗釐清。

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台中市消防局在今天下午獲報，北屯區民宅需救護，救護車到場時，三人已明顯死亡。圖／本報資料照
台中市消防局在今天下午獲報，北屯區民宅需救護，救護車到場時，三人已明顯死亡。圖／本報資料照

台中市 死亡

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