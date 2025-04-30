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台中2越南移工稱賣山羌肉 檢驗結果含狗肉成分

中央社／ 台中30日電

台中市議員江和樹日前向市府檢舉有獵捕集團販售貓肉、狗肉，他交付一塊肉不明塊。警方循線逮捕，2名越南籍移工供稱賣的是「山羌」，動保處化驗證實有狗肉成分，依法送辦。

江和樹日前在市議會質詢指出，他接獲動保團體陳情，有獵捕集團販售貓肉、狗肉，販售表單中赫見石虎肉。江和樹向中市府動保處報案，交付一塊不明肉塊。

大甲警分局25日獲報，依據檢舉人所提供影像展開追查，當天即掌握2名越南籍移工泰姓、阮姓男子涉有重嫌，警方表示，2人到案說明時供稱，受人所託販售的是「山羌」肉。檢驗結果今天出爐，動保處證實檢驗結果，肉塊含狗肉成分。

大甲警分局今天依照違反動保法，禁止買賣或食用含有貓狗肉成分食品，違反者可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，將2人依法送辦。

山羌 江和樹 移工

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