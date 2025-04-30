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暴衝逆向撞公所！桃園無辜2行人遭撞命危 驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市今上午一名67歲陳姓男子駕車載著71歲趙姓女性友人，自八德區中山路往大溪方向行駛，不明原因車輛發生暴衝，偏離車道衝撞區公所外行人，造成2名行人當場失去呼吸心跳，驚悚撞擊畫面曝光。

陳男今上午10時44分駕車自中山路往大溪方向行駛，行經興豐路與中山路口未煞車偏離車道，路口監視器畫面顯示，當時陳男行經路口突然衝往逆向並直直撞向區公所圍牆，過程中完全未減速，強烈撞擊驚動附近用路人，並造成2名行人遭撞當場無生命跡象，地上滿是鮮血，行人的輔具散落一地，怵目驚心。

桃園市消防局今上午10時46分獲報，出動消防人員25名、消防車5輛及救護車6輛到場救援，現場共4名民眾受傷，2名遭撞的行人分別為48歲陳姓女子及58歲戴姓男子，當場失去呼吸心跳，送往聖保祿醫院及桃園醫院搶救；另外車上2人一度受困，消防人員施予撐開器將車體撐開後脫困，67歲陳姓男駕駛送醫後陷入昏迷，71歲趙姓女子左胸及左手腕疼痛、意識清楚。

八德警方表示，今上午10時44分在八德區興豐路與中山路口，陳姓男子駕駛小客車，因不明原因車輛暴衝撞上八德區公所圍牆，現場造成67歲駕駛陳男、71歲乘客趙女及圍牆旁58歲行人戴男、48歲陳女等4人輕重傷，目前肇事車輛移置保管並通知鑑識人員採證，詳細肇事原因尚待釐。

桃園市今上午一名67歲陳姓男子駕車載著71歲趙姓女性友人，自八德區中山路往大溪方向行駛，不明原因車輛發生暴衝衝撞區公所外行人，造成2名行人當場失去呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝
桃園市今上午一名67歲陳姓男子駕車載著71歲趙姓女性友人，自八德區中山路往大溪方向行駛，不明原因車輛發生暴衝衝撞區公所外行人，造成2名行人當場失去呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝
桃園市今上午一名67歲陳姓男子駕車載著71歲趙姓女性友人，自八德區中山路往大溪方向行駛，不明原因車輛發生暴衝衝撞區公所外行人，造成2名行人當場失去呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝
桃園市今上午一名67歲陳姓男子駕車載著71歲趙姓女性友人，自八德區中山路往大溪方向行駛，不明原因車輛發生暴衝衝撞區公所外行人，造成2名行人當場失去呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝
桃園市今上午一名67歲陳姓男子駕車載著71歲趙姓女性友人，自八德區中山路往大溪方向行駛，不明原因車輛發生暴衝衝撞區公所外行人，造成2名行人當場失去呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝
桃園市今上午一名67歲陳姓男子駕車載著71歲趙姓女性友人，自八德區中山路往大溪方向行駛，不明原因車輛發生暴衝衝撞區公所外行人，造成2名行人當場失去呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝

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