影／堤防溪底砂石車疑因超車打滑撞上對向砂石車釀一傷

屏東縣里港警分局昨上午接獲報案，在高樹鄉新豐堤防溪底，發生兩輛砂石車車禍，蕭男駕駛砂石車疑因超前方灑水車後，車輛打滑撞擊對向黃男的駕駛砂石車，造成黃男左膝受傷，兩輛砂石車的車頭受損，現場無酒駕，也沒有發生糾紛。

網路傳出一段影片，稱「屏東里港不明糾紛兩輛砂石車車頭對撞」。里港景分局查證，29日上午10點半，高樹鄉新豐堤防溪底發生的2輛砂石車車禍，57歲蕭男駕駛砂石車疑因超前方灑水車後，車輛打滑撞擊對向62歲黃男駕駛的砂石車，黃男左膝受傷送醫。

警方指出，現場沒有糾紛，單純車禍處理。