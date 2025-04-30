影／堤防溪底砂石車疑因超車打滑撞上對向砂石車釀一傷
屏東縣里港警分局昨上午接獲報案，在高樹鄉新豐堤防溪底，發生兩輛砂石車車禍，蕭男駕駛砂石車疑因超前方灑水車後，車輛打滑撞擊對向黃男的駕駛砂石車，造成黃男左膝受傷，兩輛砂石車的車頭受損，現場無酒駕，也沒有發生糾紛。
網路傳出一段影片，稱「屏東里港不明糾紛兩輛砂石車車頭對撞」。里港景分局查證，29日上午10點半，高樹鄉新豐堤防溪底發生的2輛砂石車車禍，57歲蕭男駕駛砂石車疑因超前方灑水車後，車輛打滑撞擊對向62歲黃男駕駛的砂石車，黃男左膝受傷送醫。
警方指出，現場沒有糾紛，單純車禍處理。
警方也提醒，砂石車因體積大、煞車距離長，一旦發生事故，後果不堪設想。請大型車輛駕駛人務必遵守交通規則，切勿於禁止超車路段或視線不良路段貿然超車，保持安全車距，注意來車狀況，確保自身與他人安全。
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