轎車逆向撞聯結車2人棄車落跑 路人見義勇為當場抓到1個

22歲蘇姓男子今天凌晨開自小客載與張姓友人行經基隆七堵區明德一路、自治街口時，突失控逆向行駛迎面撞上聯結車，車頭凹陷，聯結車緊急停下。自小客車上2人棄車逃逸，一名見義勇男子攔下張男逮個正著，蘇男逃回家中。警方通知蘇男到案，採尿送驗釐清有無毒駕，依公共危險罪偵辦。

市警第三分局調查，今天凌晨零時，22歲蘇姓男子開自小客載與張姓友人（21歲）行經明德一路、自治街口時，突失控逆向行駛迎面撞上聯結車，車頭凹陷，聯結車緊急停下。自小客車上2人棄車逃逸。

警方說，據目擊者說，自小客車駕駛恍神闖入對向車道後加速往前衝撞，下車逃逸時兩人神情恍惚。張男被一名路人攔下，蘇男逃回家中，警方在車上未發現酒駕及毒品，通知他到案後採尿送驗。