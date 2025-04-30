小貨車撞腳踏車雙雙衝進農田 單車騎士不治駕駛被送辦

台中市潭子區大豐一路日前發生死亡車禍，小貨車行駛途中從快車道轉到慢車道未打方向燈，撞上慢車道的腳踏車，小貨車和騎士都衝落農田，騎士送醫急救不治，腳踏車仍停在路旁，未掉落農田，警方依過失致死罪嫌將小貨車駕駛移送法辦並開罰。

台中市大雅警分局今天說明，本月25日晚上10時30分，在潭子區大豐一路發生死亡車禍，48歲吳姓男駕駛小貨車沿大豐一路快車道往雅潭路方向行駛，行經彎道時疑似未注意車前狀況，偏離車道後不慎撞擊行駛於慢車道53歲黃姓男子騎的腳踏車。

二車碰撞後，小貨車人車衝落農田，黃姓騎士也被撞進農田，小貨車前車頭及右側車身、腳踏車後車尾受損。大雅分局員警獲報後立即到現場依規定處置，雙方經檢測均無酒精反應，黃男送往台中慈濟醫院急救後隔天宣告不治，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判。

小貨車當時從快車道轉慢車道未打方向燈，警方依刑法過失致人於死罪責移送地檢署偵辦外，另分別違反道路交通管理處罰條例第42條第1項及第61條第1項第4款規定，將分別處以1200元以上，3600元以下罰鍰及吊銷駕駛執照。