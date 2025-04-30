聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中男未繫安全帶遭取締 向警咆哮要「異議表」下場慘
台中市劉姓男子在19日時邊開車邊抽菸，還沒繫安全帶，警員攔停要告發，劉男不服取締，拿出手機蒐證，還不斷要求警方提供「異議紀錄表」，不顧警員說明此非臨檢，而是交通取締，警員返所確認密錄器畫面後，確認劉未繫安全帶，依法告發，因影片上傳網路平台爆料，二分局今說明取締經過。
第二警分局永興所警員在19日下午5時許巡邏時，在北區太原路三段發現劉姓男子（27歲）邊開車邊抽菸，疑似未繫安全帶，為確保交通安全，遂攔停該車實施交通稽查。
警員看到劉男有手持香菸開車行為，警員詢問劉有無攜帶違禁品、是否願意讓警員察看確認，此時劉男情緒逐漸激動，拿出手機錄影，還要求警員提供臨檢的「異議紀錄表」。
警員說明該次為交通攔查，非臨檢行動，但劉仍持續失控，因現場未能立即釐清是否確實有違規行為，警員返所後，調閱密錄器畫面，確認劉男有未繫安全帶，依法告發，可罰1500元。
第二警分局長鍾承志呼籲，行車途中務必繫妥安全帶並專心駕駛，切勿抽菸或有其他影響行車安全的行為，面對警方執法亦應理性配合，避免不必要的誤解與衝突，共同維護交通安全與秩序。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言