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磁磚灑滿路面險釀災 曳引車通霄匝道過彎疑速度過快惹禍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國3南下出匝道，繼前天一輛曳引砂石車在竹南疑煞車失靈衝撞平面道路安全島事故，今天清晨4點多，1輛載運磁磚曳引車又疑車速過快，下通霄匝道過彎時，離心力導致車上磁磚拋落平面道路，幸未釀傷亡，警方依法將舉發處以3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

通霄分局烏眉派出所於今天清晨4點多接獲報案，苗128線位在通霄交流道口有交通事故，經了解一名61歲樊姓男子駕駛曳引車，沿國道3號南下匯出通霄交流道，下匝道右轉彎銜接苗128時，車上載運堆疊的磁磚，因未綁牢加上離心力，瞬間有大量散落磁磚拋落苗128內線車道。

警方表示，事故現場無人受傷，經查樊姓駕駛無飲酒情形，隨後由清潔隊協助清掃，散落物經同意暫置大甲工務段土地，後續由駕駛人負責清運；並依道路交通管理處罰條例第30條舉發，處以3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

警方也呼籲民眾，駕駛車輛運送貨物時，應確實檢查貨物固定情形，避免因綑綁不慎導致物品掉落，以維護自身及其他用路人安全。

肇事曳引車疑下匝道過彎時車速過快釀禍，警方依法將舉發處以3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。圖／警方提供
肇事曳引車疑下匝道過彎時車速過快釀禍，警方依法將舉發處以3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。圖／警方提供
現場磁磚由通霄鎮公所清潔隊協助清掃，散落物經同意暫置大甲工務段土地，後續由駕駛人負責清運。圖／警方提供
現場磁磚由通霄鎮公所清潔隊協助清掃，散落物經同意暫置大甲工務段土地，後續由駕駛人負責清運。圖／警方提供
現場磁磚掉滿地，影響苗128線西向（往通霄）通行，隨後由通霄鎮公所清潔隊協助清掃清運。圖／警方提供
現場磁磚掉滿地，影響苗128線西向（往通霄）通行，隨後由通霄鎮公所清潔隊協助清掃清運。圖／警方提供

交通事故 曳引車

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