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警政署全國警察模範母親 台中大雅警分局警備隊長母親獲表揚
警政署日前舉辦全國警察模範母親表揚，台中市大雅警分局警備隊長劉凱萍的母親陳秀芳獲表揚，陳秀芳長期關心社區老人、眷村老兵，積極從事社會公益服務，劉凱萍與妻陳怡萍都是大雅分局警官，2人陪同母親北上受獎，一起說「媽媽，我愛妳」。
警政署舉行114年全國警察模範母親頒獎典禮，警政署長張榮興頒獎，此次競爭激烈，共有14位母親在眾多推薦者中雀屏中選。來自台中市警局大雅分局警備隊長劉凱萍的母親陳秀芳高齡81歲，上台受獎時聲音宏亮，精神抖擻。
陳秀芳是外省人，民國38年全家跟隨國民政府播遷來台後定居大雅區忠義里眷村，她是家中長女，在軍職父親的要求下，要協助母親分攤家務、照顧兄妹起居，律己甚嚴，18歲自省立豐原高中畢業後，原本有意跟隨父親衣缽報考政戰學校，擔任職業軍官報效國家，但因身高不符錄取標準，只好轉考空軍清泉崗基地聘僱人員，從事兵籍資料管理。
她與生前擔任軍職、後轉警職的丈夫育有3子，老大已從銀行界退休；老二服務於民間公司；老三劉凱萍高中畢業時原本有意報考警校，未錄取警大，父親僅同意他報考軍校，劉凱萍擔任軍官10年後，毅然決然決定一圓從警夢，重新報考警察特考，歷練6任基層派出所所長職務後，陞任大雅分局警備隊長；劉妻陳怡萍也在擔任軍官10多年後，重新報考警察特考，目前任職於大雅分局督察組巡官。
陳秀芳長期關心社區老人、眷村老兵，積極從事社會公益服務，曾獲台中縣大雅鄉公所遴選為當年度模範母親代表；後受聘鄰長，積極投入婦女權益宣導活動、擔任愛心志工隊幹部等關懷社區獨居老人等工作。
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