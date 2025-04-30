快訊

116學年升大學參採考科 繁星、申請近半科系「不看數學」

華府直擊／川普百日人民怒吼民主黨噤聲 台灣怎應對？

高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

影／三重白髮阿嬤迷路5小時在蘆洲街頭徘徊 好心人報警平安返家

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市前天有1名78歲失智獨居老婦，下午從三重區住家出門散步，走了5個多小時迷路在2公里外的蘆洲區，直到深夜將近11點仍在街頭徘徊問路，幸運遇到好心人擔心她安危通報110，最後由警方開車護送平安返家。

熱心男子昨天在threads貼文，說明他前天深夜將近11點在蘆洲區中正路、保和街口，遇到1名白髮阿嬤問路，她說自己從下午5點自三重區住處外出散步，走到現在還找不到回家的路。

男子訝異：「這裡是蘆洲耶！」問她要不要通知子女來帶，阿嬤連聲婉拒，說自己獨居，子女早已各自成家沒住在一起。再問她是否需要警方協助，阿嬤仍不願意，說她精神狀況還很好，可以走路回家。直到雙方相談約5分鐘，阿嬤才說出自己有阿茲海默症。男子當下決定報警比較安全。

蘆洲警分局延平派出所警員莊家明、黃虹婷到場，查驗阿嬤證件發現她住在三重區永福街，距離現場約2.3公里，雖然阿嬤一直說要自己走路，保險起見還是決定開巡邏車來載她，最後平安護送回家。

78歲失智獨居老婦（中），前天深夜在蘆洲街頭徘徊問路，熱心男子（左）聽說她已經迷路５個多小時，決定報警求助。警方最後開巡邏車護送阿嬤平安回到三重住處。記者林昭彰／翻攝
78歲失智獨居老婦（中），前天深夜在蘆洲街頭徘徊問路，熱心男子（左）聽說她已經迷路５個多小時，決定報警求助。警方最後開巡邏車護送阿嬤平安回到三重住處。記者林昭彰／翻攝

三重 阿嬤

延伸閱讀

「痛風鍋」始祖將歇業！ 「正官木桶鍋」創始店5／12熄燈 蘆洲人淚訴不捨

開槍逮4人！三重警跨區追車至永和樂華夜市 1女送醫急救中

41年老字號無預警熄燈！ 蘆洲「鴨霸切仔麵」結束營業 在地人震驚不捨

蘆洲41年切仔麵老店無預警停業 在地人婉惜

相關新聞

國1北上林口路段2車追撞釀回堵 時速低於40公里

高速公路局表示，今天上午8時1分，國道1號北向38.2公里處林口路段，發生2輛自小客車追撞事故，占用中內線車道，用路人小...

影／三重白髮阿嬤迷路5小時在蘆洲街頭徘徊 好心人報警平安返家

新北市前天有1名78歲失智獨居老婦，下午從三重區住家出門散步，走了5個多小時迷路在2公里外的蘆洲區，直到深夜將近11點仍...

國1三義段緩衝車又挨撞 疑開啟自動輔助駕駛系統肇禍

43歲阮姓男子今天上午開休旅車在國道1號苗栗縣南向三義鄉路段，疑因精神狀況不濟，撞擊內線車道施工緩撞車，車頭嚴重毀損，無...

桃園7車噪音超標遭警追查還逃逸 其中3部還遮蔽車牌下場慘

桃園市楊梅區梅獅路與幼獅路一帶，28日凌晨2時許，有噪音車輛聚集且來回競速飆車，警方獲報到場，車主立即逃逸，警方立即調閱...

住民宿稱鑽石被偷索賠十多萬 業者拒絕遭圍毆至半失明

洪姓民宿業者前天遇到日前入住35歲羅姓男子，洪指控羅藉口鑽石被偷，要求調閱監視器，他配合看完確認並無偷竊行為，仍遭恐嚇需...

和7旬老父討錢不成 桃園逆子暴怒持菜刀砍殺濺血送醫

桃園市一名45歲謝姓男子疑因討錢不成，昨上午憤而持菜刀欲砍74歲老父親，造成父親耳朵受傷送醫，警方獲報到場逮捕謝男，全案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。