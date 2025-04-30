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影／三重白髮阿嬤迷路5小時在蘆洲街頭徘徊 好心人報警平安返家
新北市前天有1名78歲失智獨居老婦，下午從三重區住家出門散步，走了5個多小時迷路在2公里外的蘆洲區，直到深夜將近11點仍在街頭徘徊問路，幸運遇到好心人擔心她安危通報110，最後由警方開車護送平安返家。
熱心男子昨天在threads貼文，說明他前天深夜將近11點在蘆洲區中正路、保和街口，遇到1名白髮阿嬤問路，她說自己從下午5點自三重區住處外出散步，走到現在還找不到回家的路。
男子訝異：「這裡是蘆洲耶！」問她要不要通知子女來帶，阿嬤連聲婉拒，說自己獨居，子女早已各自成家沒住在一起。再問她是否需要警方協助，阿嬤仍不願意，說她精神狀況還很好，可以走路回家。直到雙方相談約5分鐘，阿嬤才說出自己有阿茲海默症。男子當下決定報警比較安全。
蘆洲警分局延平派出所警員莊家明、黃虹婷到場，查驗阿嬤證件發現她住在三重區永福街，距離現場約2.3公里，雖然阿嬤一直說要自己走路，保險起見還是決定開巡邏車來載她，最後平安護送回家。
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