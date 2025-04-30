國1三義段緩衝車又挨撞 疑開啟自動輔助駕駛系統肇禍

43歲阮姓男子今天上午開休旅車在國道1號苗栗縣南向三義鄉路段，疑因精神狀況不濟，撞擊內線車道施工緩撞車，車頭嚴重毀損，無人受傷，阮男表示，開啟自動輔助駕駛系統，案由國道警方調查處理中。

國1南向148.5公里處三義鄉路段今天上午7點25分發生交通事故，國道公路警察局第二公路警察大隊員警到場處理，初步調查，阮男駕駛休旅車開啟自動輔助駕駛系統，疑因精神狀況不濟，撞擊內線車道彭姓男子（53歲）駕駛緩撞車肇事，無人受傷，阮、彭駛酒測值均為零。