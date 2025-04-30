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國1三義段緩衝車又挨撞 疑開啟自動輔助駕駛系統肇禍
43歲阮姓男子今天上午開休旅車在國道1號苗栗縣南向三義鄉路段，疑因精神狀況不濟，撞擊內線車道施工緩撞車，車頭嚴重毀損，無人受傷，阮男表示，開啟自動輔助駕駛系統，案由國道警方調查處理中。
國1南向148.5公里處三義鄉路段今天上午7點25分發生交通事故，國道公路警察局第二公路警察大隊員警到場處理，初步調查，阮男駕駛休旅車開啟自動輔助駕駛系統，疑因精神狀況不濟，撞擊內線車道彭姓男子（53歲）駕駛緩撞車肇事，無人受傷，阮、彭駛酒測值均為零。
國道二隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
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