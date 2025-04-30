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桃園7車噪音超標遭警追查還逃逸 其中3部還遮蔽車牌下場慘

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市楊梅區梅獅路與幼獅路一帶，28日凌晨2時許，有噪音車輛聚集且來回競速飆車，警方獲報到場，車主立即逃逸，警方立即調閱監視器展開調查，警方發現當時共7部自小客車於楊梅區梅獅路與幼獅路一帶聚集且來回競速飆車，其中還發現有車輛竟遮蔽車牌，藉此想要躲避查緝，將針對相關違規逕行舉發同時製發約制書。

桃園市楊梅區梅獅路與幼獅路一帶，28日凌晨2時許，有噪音車輛聚集且來回競速飆車，警方獲報到場，車主立即逃逸，警方立即調閱監視器展開調查，警方發現當時共7部自小客車於楊梅區梅獅路與幼獅路一帶聚集且來回競速飆車。記者翁唯真／翻攝
桃園市楊梅區梅獅路與幼獅路一帶，28日凌晨2時許，有噪音車輛聚集且來回競速飆車，警方獲報到場，車主立即逃逸，警方立即調閱監視器展開調查，警方發現當時共7部自小客車於楊梅區梅獅路與幼獅路一帶聚集且來回競速飆車。記者翁唯真／翻攝

事發於28日凌晨2時許，楊梅警分局幼獅派出所警方接獲噪音車聚集報案後，立即前往現場取締，惟前往取締時，噪音車輛看見警方後立即逃逸，遂調閱監視器展開調查，警方發現當時共7部自小客車於楊梅區梅獅路與幼獅路一帶聚集且來回競速飆車，其中還發現有車輛竟遮蔽車牌，藉此想要躲避查緝。

對於此違規行為警方絕不姑息，積極調閱監視器後所有聚集車輛均遭警方鎖定車牌，其中3部遮蔽車牌車輛將依道路交通管理處罰條例13條1項處2400元以上4800元以下罰鍰，另將再檢視有無其他相關違規也會依規定逕行舉發，同時針對上開競速車輛製發約制書。

楊梅警分局呼籲民眾勿有競速飆車等危險駕駛行為，絕不允許任何形態之競速飆車、危險駕駛等違規情事發生，若有相關情事分局將積極處置、絕不姑息，以維護用路人安全。另將持續與環保局聯手執行改裝車稽查勤務，還靜於民。

桃園市楊梅區梅獅路與幼獅路一帶，28日凌晨2時許，有噪音車輛聚集且來回競速飆車，警方獲報到場，車主立即逃逸，警方立即調閱監視器展開調查，警方發現當時共7部自小客車於楊梅區梅獅路與幼獅路一帶聚集且來回競速飆車。記者翁唯真／翻攝
桃園市楊梅區梅獅路與幼獅路一帶，28日凌晨2時許，有噪音車輛聚集且來回競速飆車，警方獲報到場，車主立即逃逸，警方立即調閱監視器展開調查，警方發現當時共7部自小客車於楊梅區梅獅路與幼獅路一帶聚集且來回競速飆車。記者翁唯真／翻攝

桃園市楊梅區梅獅路與幼獅路一帶，28日凌晨2時許，有噪音車輛聚集且來回競速飆車，警方獲報到場，車主立即逃逸，警方立即調閱監視器展開調查，警方發現當時共7部自小客車於楊梅區梅獅路與幼獅路一帶聚集且來回競速飆車。記者翁唯真／翻攝
桃園市楊梅區梅獅路與幼獅路一帶，28日凌晨2時許，有噪音車輛聚集且來回競速飆車，警方獲報到場，車主立即逃逸，警方立即調閱監視器展開調查，警方發現當時共7部自小客車於楊梅區梅獅路與幼獅路一帶聚集且來回競速飆車。記者翁唯真／翻攝

噪音 環保局 監視器 飆車族

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