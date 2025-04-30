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住民宿稱鑽石被偷索賠十多萬 業者拒絕遭圍毆至半失明

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

洪姓民宿業者前天遇到日前入住35歲羅姓男子，洪指控羅藉口鑽石被偷，要求調閱監視器，他配合看完確認並無偷竊行為，仍遭恐嚇需賠償十多萬元；洪拒絕，羅竟率5人圍毆，打到他腦震盪、眼睛半失明，警方將羅等人帶回，依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

洪姓民宿業者昨天晚間在臉書社團「爆料公社」發文指控，從事美業工作的羅姓男子日前入住他位於台南市中西區的民宿，不但不願意付錢，還各種嫌東嫌西；洪向羅請款過程，羅中心生不滿，竟誣陷入住旅宿過程遭到偷竊，聲稱遺失了3顆鑽石，恐嚇需賠償十多萬。

洪姓業者拒絕，羅便率人圍毆，洪指出，他被打到腦震盪腦溢血、眼睛半失明、四肢與全身多處鈍傷；洪也透過朋友在社群媒體threads發聲，羅在退房後稱要調看監視器畫面，因為民宿沒有電梯所以員工都會幫忙客人搬行李，羅稱懷疑上樓梯搬行李過程中遭竊。

洪姓業者表示，配合羅要看監視器，羅卻爽約了3次，他們自行查看完公共區域監視器畫面，確實沒有任何偷竊行為，告知羅；羅仍指責他們同事偷竊，表示監視器可能有拍攝死角，洪忍無可忍告知拒絕往來，不想再看到羅到他們旅宿騷擾，前天晚間羅竟率眾圍毆。

洪姓業者指控羅姓男子勒索誣賴偷竊，實在誇張，他忍無可忍，報警處理，並告知該美業公司的老闆；警方獲報後，調閱監視器影像，將羅等6人帶回，據了解，羅聲稱他入住民宿，因找不到戒指，前天晚間9時許前往民宿尋找，仍找不到，才會起爭執。

警方調查，洪姓業者確實有頭部外傷、噁心及嘔吐、左眼鈍挫傷、四肢多處挫擦傷等傷勢，店內監視器影像也證實羅等人動手毆人，全案警詢後，依妨害秩序、傷害罪嫌函送法辦。

洪姓民宿業者（圖）指控35歲羅姓男子藉口鑽石被偷，恐嚇需賠償十多萬元，洪拒絕，羅竟率5人圍毆，打到他腦震盪、眼睛半失明。圖／翻攝自爆料公社
洪姓民宿業者（圖）指控35歲羅姓男子藉口鑽石被偷，恐嚇需賠償十多萬元，洪拒絕，羅竟率5人圍毆，打到他腦震盪、眼睛半失明。圖／翻攝自爆料公社
洪姓民宿業者指控35歲羅姓男子藉口鑽石被偷，恐嚇需賠償十多萬元，洪拒絕，羅竟率5人圍毆，打到他腦震盪、眼睛半失明。圖／翻攝自爆料公社
洪姓民宿業者指控35歲羅姓男子藉口鑽石被偷，恐嚇需賠償十多萬元，洪拒絕，羅竟率5人圍毆，打到他腦震盪、眼睛半失明。圖／翻攝自爆料公社

偷竊 民宿 監視器

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