聽新聞
0:00 / 0:00
住民宿稱鑽石被偷索賠十多萬 業者拒絕遭圍毆至半失明
洪姓民宿業者前天遇到日前入住35歲羅姓男子，洪指控羅藉口鑽石被偷，要求調閱監視器，他配合看完確認並無偷竊行為，仍遭恐嚇需賠償十多萬元；洪拒絕，羅竟率5人圍毆，打到他腦震盪、眼睛半失明，警方將羅等人帶回，依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。
洪姓民宿業者昨天晚間在臉書社團「爆料公社」發文指控，從事美業工作的羅姓男子日前入住他位於台南市中西區的民宿，不但不願意付錢，還各種嫌東嫌西；洪向羅請款過程，羅中心生不滿，竟誣陷入住旅宿過程遭到偷竊，聲稱遺失了3顆鑽石，恐嚇需賠償十多萬。
洪姓業者拒絕，羅便率人圍毆，洪指出，他被打到腦震盪腦溢血、眼睛半失明、四肢與全身多處鈍傷；洪也透過朋友在社群媒體threads發聲，羅在退房後稱要調看監視器畫面，因為民宿沒有電梯所以員工都會幫忙客人搬行李，羅稱懷疑上樓梯搬行李過程中遭竊。
洪姓業者表示，配合羅要看監視器，羅卻爽約了3次，他們自行查看完公共區域監視器畫面，確實沒有任何偷竊行為，告知羅；羅仍指責他們同事偷竊，表示監視器可能有拍攝死角，洪忍無可忍告知拒絕往來，不想再看到羅到他們旅宿騷擾，前天晚間羅竟率眾圍毆。
洪姓業者指控羅姓男子勒索誣賴偷竊，實在誇張，他忍無可忍，報警處理，並告知該美業公司的老闆；警方獲報後，調閱監視器影像，將羅等6人帶回，據了解，羅聲稱他入住民宿，因找不到戒指，前天晚間9時許前往民宿尋找，仍找不到，才會起爭執。
警方調查，洪姓業者確實有頭部外傷、噁心及嘔吐、左眼鈍挫傷、四肢多處挫擦傷等傷勢，店內監視器影像也證實羅等人動手毆人，全案警詢後，依妨害秩序、傷害罪嫌函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言