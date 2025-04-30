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疑感情糾紛！囂張男持空氣槍掃射餐廳 警鎖定身分追緝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市近日驚傳槍響，一名男子因感情糾紛心生不滿，持空氣槍前往被害人經營的知名溫體牛餐廳叫囂恐嚇，更疑似破壞被害人家門。警方目前已鎖定嫌犯身分，全案朝恐嚇、毀損等罪嫌偵辦。

據了解，疑似有幫派背景的涉案男子於24日持空氣槍至桃園區一間知名溫體牛餐廳開槍，前一天凌晨甚至出現多名黑衣人佯裝消費恐嚇叫囂業者；警方獲報後到場，作案動機初步調查是因感情糾紛引起，員警立即處置排解、抄登資料，因被害人當時並未提告，員警約制告誡男子後驅離。

未料事後被害人發現家門疑似遭人破壞，立即報警提告，警方接獲報案後組成專案小組偵辦，並報請桃園地檢署檢察官指揮中；經調閱影像追查，目前已鎖定涉案嫌犯身分，刻正全力積極查緝到案，全案朝恐嚇及毀損等罪嫌偵辦。

桃園市一名男子因感情糾紛心生不滿，持空氣槍前往被害人經營的知名溫體牛餐廳叫囂恐嚇，警方目前已鎖定嫌犯身分。記者周嘉茹／攝影
桃園市一名男子因感情糾紛心生不滿，持空氣槍前往被害人經營的知名溫體牛餐廳叫囂恐嚇，警方目前已鎖定嫌犯身分。記者周嘉茹／攝影

恐嚇 桃園地檢署 被害人

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