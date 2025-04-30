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和7旬老父討錢不成 桃園逆子暴怒持菜刀砍殺濺血送醫
桃園市一名45歲謝姓男子疑因討錢不成，昨上午憤而持菜刀欲砍74歲老父親，造成父親耳朵受傷送醫，警方獲報到場逮捕謝男，全案依殺人未遂罪嫌送辦。
據悉，謝男與父親家住附近，過去曾對家人、孩子施暴，家人曾申請家暴保護令，昨上午謝男疑似想和父親討錢不成，竟憤而持菜刀欲砍殺父親，當下父親躲避不及，耳朵遭劃傷濺血。
警方上午9時30分許獲報，有男子於慈文國小附近持刀砍傷一名男子，立即趕抵現場配合救護人員將傷者送醫急救，並隨即調閱監視器確認犯嫌，將涉案人45歲謝男當場逮捕到案。
警方表示，傷者送醫後無大礙，初步調查雙方是父子關係，發生動機案情仍在釐清中，全案將依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另警方亦積極申請被害人緊急保護令措施。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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