后里分駐所深夜突起無名火 33勇消搶救 幸無傷亡

大甲分局后里分駐所昨晚11時3分突然不明原因起火，起火地點為2樓器材室，台中市消防局隨後出動各式消防車13輛、消防人員33名到場滅火，火勢很快於20分鐘內撲滅，並未延燒至其他樓層，且無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中。

大甲分局表示，后里分駐所目前已恢復正常基本運作，起火原因初步排除人為因素，將配合消防局火調科進一步調查。分局長謝建國說，雖然不明原因造成駐地受損，但是在最短的時間內已經恢復基本勤務運作，員警維護治安及執勤的功能均不受影響，並保證后里地區維護治安、交通，以及為民服務的功能絕對不會中斷，請市民務必安心。