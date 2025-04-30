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后里分駐所深夜突起無名火 33勇消搶救 幸無傷亡

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大甲分局后里分駐所昨晚11時3分突然不明原因起火，起火地點為2樓器材室，台中市消防局隨後出動各式消防車13輛、消防人員33名到場滅火，火勢很快於20分鐘內撲滅，並未延燒至其他樓層，且無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中。

大甲分局表示，后里分駐所目前已恢復正常基本運作，起火原因初步排除人為因素，將配合消防局火調科進一步調查。分局長謝建國說，雖然不明原因造成駐地受損，但是在最短的時間內已經恢復基本勤務運作，員警維護治安及執勤的功能均不受影響，並保證后里地區維護治安、交通，以及為民服務的功能絕對不會中斷，請市民務必安心。

台中消防局指出，為3層樓RC結構建物，火勢於2樓先有火煙竄出，獲報後立即趕往現場救災，於昨天深夜11時19分控制，11時23分撲滅，燃燒面積約15平方公尺、無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中，現場燃燒2樓器材室無擴大延燒。

大甲分局后里分駐所昨晚23時03分突然不明原因起火，起火地點為2樓器材室，起火原因由火調人員調查中。圖／台中市消防局提供
大甲分局后里分駐所昨晚23時03分突然不明原因起火，起火地點為2樓器材室，起火原因由火調人員調查中。圖／台中市消防局提供
大甲分局后里分駐所昨晚23時03分突然不明原因起火，起火地點為2樓器材室，起火原因由火調人員調查中。圖／台中市消防局提供
大甲分局后里分駐所昨晚23時03分突然不明原因起火，起火地點為2樓器材室，起火原因由火調人員調查中。圖／台中市消防局提供
大甲分局后里分駐所昨晚23時03分突然不明原因起火，起火地點為2樓器材室，起火原因由火調人員調查中。圖／台中市消防局提供
大甲分局后里分駐所昨晚23時03分突然不明原因起火，起火地點為2樓器材室，起火原因由火調人員調查中。圖／台中市消防局提供

台中市 后里 消防人員 火災

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