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台南高中生疑製作硝糖火箭不慎引火 一家4口幸順利逃生

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南麻豆一處民宅今晚約9點傳出火警，警消獲報趕抵時，民宅4樓處有明顯火舌竄出，且一度傳出爆炸聲響，屋內4人第一時間已順利逃生，消防人員也在10分鐘內控制撲滅火勢；起火原因疑是高中生在執行硝糖火箭實驗，所幸無人員傷亡。

南市消防局今晚8點50分接獲報案，麻豆一處4層樓鐵皮加蓋民宅發生火警，現場為連棟式住宅，派遣麻豆、官田、六甲等22車46名警消前往救援，抵達現場時，屋內4人已順利逃出，但民宅4樓處已有明顯火勢，且不斷傳出爆炸聲響，消防人員不敢大意，隨即布水線灌救。

火勢約在晚間9點05分獲控制、撲滅，警消初步調查，疑因高中生在屋內製作硝糖火箭實驗，不慎引燃火勢，燃燒4樓一張實驗桌，燃燒面積約2平方公尺，住家1樓有裝設住警器，所幸並無人員傷亡，消防人員後續也將進行防火宣導。

據悉，硝糖火箭的硝糖燃料主要成分為硝酸鉀及碳水化合物，為業餘固體推進火箭中最常見、也容易取得的入門燃料，但因其自燃點低，一不小心就會燒起來，具有危險性，此次高中生在家中製作硝糖火箭卻不慎引發火警，好在並無人員傷亡，算是不幸中的大幸。

台南麻豆一處民宅今晚約9點傳出火警，警消獲報趕抵時，民宅4樓處有明顯火勢，且一度傳出爆炸聲響，所幸屋內4人第一時間已順利逃生，消防人員也在10分鐘內隨即控制撲滅火勢。圖／民眾提供
台南麻豆一處民宅今晚約9點傳出火警，警消獲報趕抵時，民宅4樓處有明顯火勢，且一度傳出爆炸聲響，所幸屋內4人第一時間已順利逃生，消防人員也在10分鐘內隨即控制撲滅火勢。圖／民眾提供
台南麻豆一處民宅今晚約9點傳出火警，警消獲報趕抵時，民宅4樓處有明顯火勢，且一度傳出爆炸聲響，所幸屋內4人第一時間已順利逃生，消防人員在10分鐘內控制撲滅火勢，起火原因疑是高中生在執行硝糖火箭實驗。圖／民眾提供
台南麻豆一處民宅今晚約9點傳出火警，警消獲報趕抵時，民宅4樓處有明顯火勢，且一度傳出爆炸聲響，所幸屋內4人第一時間已順利逃生，消防人員在10分鐘內控制撲滅火勢，起火原因疑是高中生在執行硝糖火箭實驗。圖／民眾提供

消防人員 火箭

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