男嬰出生3天被丟包檳榔攤 竹縣府：已聯繫生母研擬照顧方案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

桃園游姓女子生下兒子後，因無力撫養將兒子送到新竹縣一家檳榔攤交給朋友照顧，迄今9個月游女一直避不見面，友人透過民代向縣市政府陳情。對此，新竹縣府社會處回應，目前已聯繫上案母並約定會面，將商討醫療處置及後續照顧方案。縣府希望案母之後能配合縣府社工，共同安排後續照顧計畫及幼兒醫療處置。

這名男嬰出生3天，就遭到親生母親丟給檳榔攤的3位同事，結果至今逾9個月，始終避不見面，由於這名男嬰有先天疾病，需要在一歲前手術，怕耽誤孩子的黃金治療期，同事喊話相關單位伸出援手，讓他健康長大。

對此，新竹縣政府社會處回應，該幼童出生後，母親即托予他人照顧，並向政府申請出養評估，委請新湖區社福中心代為尋找安置單位。

經新竹縣府社工持續連繫全國兒少機構及符合資格的安置保母，目前均無照顧床位。另外，縣府也函文及聯繫親屬是否有意願協助照顧，並由政府代為申請照顧費用，以緩減照顧者經濟負擔，但親屬表達礙難協助。

有關幼童後續醫療處置、照顧計畫及經濟補助等，需與案母討論，惟先前與案母約定會面商討，但屢屢以工作等理由為推辭。

目前新竹縣政府已聯繫上案母並約定會面，將商討醫療處置及後續照顧方案。縣府希望案母之後能配合縣府社工，共同安排後續照顧計畫及幼兒醫療處置。

新竹縣政府已聯繫上案母並約定會面，將商討醫療處置及後續照顧方案。縣府希望案母之後能配合縣府社工，共同安排後續照顧計畫及幼兒醫療處置。圖／本報資料照片
新竹縣政府已聯繫上案母並約定會面，將商討醫療處置及後續照顧方案。縣府希望案母之後能配合縣府社工，共同安排後續照顧計畫及幼兒醫療處置。圖／本報資料照片

新竹 檳榔 社工

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