男嬰出生3天竟「被丟包檳榔攤」 桃市社會局回應了

一名游姓女子生下兒子後，因無力撫養將兒子送到新竹一家檳榔攤交給朋友照顧，迄今9個月游女一直避不見面。桃園市社會局今表示，並無相關通報及服務紀錄，經查目前已由新竹縣社福中心開案服務中，生母已出面向社會處申請安置；若案母欲返回桃園生活，社會局將以兒童最佳利益考量，協助案母提供兒童妥善照顧。

據了解，設籍桃園市游姓女子去年7、8月產下一名男嬰，生母領完生育補助後，在男嬰出生3天後便送至新竹縣某處檳榔攤交給友人代為照顧，結果至今逾9個月，始終避不見面，友人們不但要輪流照顧男嬰，還要代墊奶粉與尿布錢。友人透過民代向新竹縣市府社會處陳情，但新竹縣市政府疑似互踢皮球，甚至指男嬰生母設籍於桃園市。

桃園市社會局今表示，依據衛生福利部「直轄市、縣（市）政府辦理脆弱家庭個案跨轄處理原則」第四條第一項規定：主要服務對象為兒童及少年者，由兒童及少年父母或主要照顧者住居所地直轄市、縣（市）政府為主管機關，爰本案依規定由新竹縣政府社會處提供服務。

另外，社會局並未有相關通報及服務紀錄，於昨日接獲媒體詢問後，即積極與新竹縣政府社會處連繫，經查目前該處社福中心已開案服務中，生母業已出面向該處申請安置，後續由該處與生母及照顧者討論及評估兒童照顧計畫，以維兒童照顧權益。