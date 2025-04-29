見車手行跡可疑報警阻詐355萬元 報案人賺5萬獎勵金

警政署推出「百斬計畫獎5萬」，號召全民參與檢舉詐騙集團車手，屏東縣民小張17日見一人形跡可疑，連忙通報警方後成功在逮捕一名馬來西亞籍車手，保住被害人355萬元，也為自己獲得5萬元獎勵金，小張今日也出面現身說法。

小張17日下午1時許在屏東市公園東路與民享路口超商前，見到一名男子背著背包、拿著手提袋，戴耳機不斷講話、左顧右盼、行蹤可疑，立即打電話報警，警方到場後當場逮捕20多歲的馬來西亞籍車手，並查扣355萬元現金，成功阻詐。

小張今日在警方邀請下現身說明，他說當時會報案，是因為看到詐騙的案件很多，希望能協助警方抓到這些詐騙集團。當時看到這個人形跡可疑，為了確認沒有看錯，報案後他還返回現場查看，就看到警方逮捕到車手，覺得很欣慰。

至於險些遭到詐騙的被害人說，她是在臉書看到投資訊息，加入「投資穩賺不賠」社群後認識詐團成員，詐團以保證獲利、穩賺不賠說法，指引他到網站申請帳號，又依照詐團指示提領現金，準備面交355萬元購買虛擬貨幣，沒想到差點被騙，感謝警方防詐，才能避免損失。

屏東縣警局統計，今年1到3月受理詐騙案件1072件，財物損失達4億4228萬元，其中以假投資最多，共281件，其餘為假網拍121件、騙取金融帳戶75件、分期付款70件、中獎通知68件。

屏東縣警局長戴台㨗表示，打詐工作需要全體國民共同參與，只要發現有可疑人士在ATM提款機前提領大量現金時，就要撥打110報案，經警方成功拘提或逮捕車手到案，即可獲頒檢舉獎金。