北市警官人事異動！萬華行政組長懸缺未補 警界人士議論紛紛

台北市警察局今天晚間公布6名2線3星警官人事異動，調動職務包括部分警分局的保防組長及行政組長；令人注意的是，日前因涉及檢調偵辦電玩收賄案萬華行政組長遭羈押，萬華行政組長懸缺，這次並未因為調動順勢補缺。

警察局指出，第六序列主管職務調整人員，統一於5月2日（星期五）辦理離到職。

北投警分局保防組長游志文，調任市警局行政科警政股長；萬華警分局保防組長楊健良，接任北投保防組長。

北市警局行政科正俗股長謝育銘，接任萬華分局保防組長；市警局行政科警政股長張義和，接任市警局行政科正俗股長；中山警分局行政組長謝銘哲，和中正二警分局行政組長蔡仁華，兩人對調職務。

台北市萬華分局鄧姓行政組長，被控利用職務包庇轄區電玩業者，疑透過保大吳姓警務員向業者索賄，兩人遭羈押禁見，並遭警局報請免職。

這次行政、保防系統小範圍調動，萬華分局仍未補缺，警界人士議論紛紛，猜測背後原因，有人猜測檢方偵辦案件有擴大可能，有人則認為萬華現處多事之秋，人選難以選擇。