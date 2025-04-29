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2警涉收賄洩密遭羈押停職 北市警局公布6警官人事異動
北市警察日前發生2警涉洩密查緝情資給電玩業者，台北地院裁定羈押禁見後，均依法停職。台北市警察局因應於今天公布6名2線3星警官人事異動，但萬華分局行政組長一職仍懸缺。
市警局萬華分局鄧姓組長、吳姓員警因涉洩密查緝情資給電子遊藝場業者。市警局2日表示，2警經台北地院裁定羈押禁見，除依法先予停職外，待全案事證明確後，予以免職汰除。
為因應相關異動，市警局今天公布6名2線3星警官人事調整名單，統一於5月2日離到職。
異動名單分別為，北投警分局保防組長游志文調任市警局行政科警政股長；其遺缺由萬華警分局保防組長楊健良接任。
另，北市警局行政科正俗股長謝育銘接任萬華分局保防組長；市警局行政科警政股長張義和接任市警局行政科正俗股長；中山警分局行政組長謝銘哲和中正二警分局行政組長蔡仁華2人則對調職務。
值得注意的是，萬華警分局鄧姓組長遭收押禁見後，其職缺仍未進行遞補。
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