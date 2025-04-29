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疑追債釀災！高雄男結夥放鞭炮要債 燒毀人家機車只剩骨架
高雄市左營區海平路4月27深夜發生機車火警，警、消發現火警前，曾有群男子放鞭炮滋事，以致引燃機車，將機車燒成只剩骨架。警方昨天逮捕涉案的8名男子，疑因債務糾紛，放鞭炮警告才導致火警。
這場機車火警事故發生在27日深夜11時左右，警、消據報火警，立即動員趕去左營區海平路火場，消防隊出水滅火後，機車已燒成只剩骨架，未造成傷亡。
據警、消訪查，王姓婦人（65歲）名下的機車遭燒毀，火警發生前，有多名男子在王婦家前，其中，30歲的彭姓男一到場，就推倒機車，與其他7名男子在王婦家前放鞭炮叫囂。不料，鞭炮響起也引燃機車，彭男等人見狀，立即鳥獸散。
警方調閱相關監錄系統，以車追人，鎖定涉案人車，昨天凌晨，查獲彭男等8人到案。
據悉，彭男等人因彭男與王婦的孫子張姓男子（25歲）有70萬元債務糾紛，彭男找朋友去要債，疑放鞭炮警告才不慎引燃機車，釀成火警。警方依公共危險等罪嫌，將全案移送橋頭地檢署偵辦。
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