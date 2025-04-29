台南市3月詐欺受理1310件 近7成竟是這年齡層被騙

台南市警方統計今年3月份詐欺受理件數共1310件，被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占67.95%，最容易被詐騙的手法是假投資，最多被詐騙的職業則是服務工作人員；不過，3月份警方與金融、超商業者合作，也成功攔阻詐騙款項逾6843萬餘元。

台南市長黃偉哲今天下午在警察局召開4月份治安會報，指出市府規畫「防詐宣導巡迴列車」已開始啟動，邀請防詐大使譚艾珍到各行政區與民眾面對面座談，強化反詐資訊的推播，加強民眾的防詐觀念，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」的目標。

譚艾珍今天也在台南市警第三分局安排下，到安南區梅花里活動中心分享親身遭遇詐騙經歷，吸引近250位民眾參加；她說「我們要把詐騙當作防範新冠病毒」，防詐如防疫，當心「戲中戲，詐中詐」，這群人演的戲比她演得還好。她呼籲被害人，「要勇敢的說出來」。

第三分局長張沛則銘呼籲，詐騙集團常鎖定青年學子尋求打工求職之際，透過網路、通訊軟體及廣告等方式，散布求職訊息，吸引缺乏社會經驗的學生擔任車手；車手除了須面臨刑責，如果未成年，被害人還可依據民法向車手父母求償，父母應多注意子女生活作息。

台南市刑大統計3月份詐欺受理件數共1310件，較上月816件增加近500件；高發詐欺案類前3名分別是，假投資占14.89%、解除分期付款（騙賣家）占14.35%、假網拍占12.06%。

被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占67.95%、次依序為23歲以下占17.50%、50歲至64歲占10.41%、65歲以上占4.13%。

被害人職業則以服務工作人員占20.45%最多，次依序為學生族群占16.94%、專業技術人員占15.38%、基層技術工及勞力工占14.75%、 無業占12.88%。以行政區域比較，受理數以永康區211件最多，次依序為安南區141件、東區120件。

黃偉哲今天也表揚警察局近期偵破多件社會重大矚目案件有功人員，包括刑事警察大隊偵破販賣新興毒品彩虹菸、毒品咖啡包及愷他命毒品案，查獲彩虹菸1萬1720包、第三級毒品愷他命81包、毒品咖啡包284包及75萬餘元等證物。

另外，刑大也搗破第二級毒品依托咪酯分裝場，查獲第二級毒品依托咪酯一批、分裝工具及手機等證物，成功阻斷毒品供應鏈；另外歸仁、永康及第一分局分別偵破假投資詐欺集團，成功逮捕多名犯嫌到案，展現警方積極作為與強勢執法效能。

黃偉哲也公開表揚3月份金融及超商成功阻詐184件，有功人員264位，攔阻詐騙款項逾6843萬餘元，受獎績優金融機構、超商業者有新光銀行東台南分行、中國信託東台南分行、第一銀行歸仁分行、凱基銀行北門分行、中國信託善化分行、中國信託西台南分行、台北富邦東寧分行、中華郵政仁德郵局、元大銀行金華分行、凱基銀行東門分行、統一超商大忠門市。

黃偉哲也表揚今年第1季（1-3月）攔阻件數達10件以上的金融機構，有中國信託西台南分行、中國信託善化分行及中國信託東台南分行；其中，中國信託西台南分行攔阻成效持續保持第1，本季共攔阻34件，攔阻金額達2874萬餘元。