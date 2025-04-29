高雄死亡車禍…機車騎士疑闖紅燈 路口猛撞轎車送醫不治

高雄王姓婦人今天清晨開車上班途中，與機車騎士龔姓男子出車禍，龔男倒地不起，送醫後不治。警方初步了解，龔男疑闖紅燈出車禍，但確實肇事原因仍待調查。

警方表示，今天清晨6時35分，待業中的龔姓男子（54歲）騎機車，沿高雄市三民區九如三路西向東行駛，疑闖紅燈直行，不巧王姓婦人女（60歲）駕駛轎車沿中華二路北向南直行，雙方於中華二路和九如三路路口出車禍。

龔男頭部受創，送高醫急救，直到上午7時50分不治。警方對王婦酒測，無酒精反應。警方表示，肇事原因初步研判疑為龔男闖紅燈，詳細肇因仍需待交通事故分析鑑定。

三民第一分局呼籲，行車應遵守交通號誌，切勿貪快闖紅燈，避免因一時違規釀成無法挽回的悲劇。駕駛人行經路口時，應減速慢行、注意來車，確保自身及他人安全。本分局將持續加強交通安全宣導與執法，提升用路人守法意識，共同維護道路安全。