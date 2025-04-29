聽新聞
0:00 / 0:00
高雄死亡車禍…機車騎士疑闖紅燈 路口猛撞轎車送醫不治
高雄王姓婦人今天清晨開車上班途中，與機車騎士龔姓男子出車禍，龔男倒地不起，送醫後不治。警方初步了解，龔男疑闖紅燈出車禍，但確實肇事原因仍待調查。
警方表示，今天清晨6時35分，待業中的龔姓男子（54歲）騎機車，沿高雄市三民區九如三路西向東行駛，疑闖紅燈直行，不巧王姓婦人女（60歲）駕駛轎車沿中華二路北向南直行，雙方於中華二路和九如三路路口出車禍。
龔男頭部受創，送高醫急救，直到上午7時50分不治。警方對王婦酒測，無酒精反應。警方表示，肇事原因初步研判疑為龔男闖紅燈，詳細肇因仍需待交通事故分析鑑定。
三民第一分局呼籲，行車應遵守交通號誌，切勿貪快闖紅燈，避免因一時違規釀成無法挽回的悲劇。駕駛人行經路口時，應減速慢行、注意來車，確保自身及他人安全。本分局將持續加強交通安全宣導與執法，提升用路人守法意識，共同維護道路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言