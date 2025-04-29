快訊

美中關稅戰經貿脫鉤 陸鷹派轟「要大陸的命」：拿台灣祭旗反制美

斥資8億美元買金礦！他押注黃金15年 靠基金再海撈150億

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

聽新聞
0:00 / 0:00

中華郵政攔阻510件詐騙「守住2.3億」 警示帳戶微降8.5%

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

金融帳戶詐騙猖獗，其中通報警示帳戶以中華郵政最多，中華郵政表示，今年截至3月止已攔阻510件詐騙，金額高達2.3億元，打詐成功案件比去年同期增加5成，今天攜手高等檢察署簽署「「可疑交易分析機制專案合作意向書」，宣布「郵檢聯網」全面攔截詐騙。

中華郵政指出，前5名詐騙手法依序為假投資、網路購物、假買家騙賣家、假交友真詐財、騙取金融帳戶詐騙。為防止金融帳戶遭詐騙集團利用，中華郵政今舉辦「郵檢聯網 全面攔截」記者會，與高檢署共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，展現雙方聯手攔阻詐騙的決心。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，打詐新4法去年8月實施，打詐綱領2.0版今年開始，懲詐執法單位與防詐金融機關合作，公私協力整合下，減少民眾財損，但詐欺集團也利用創新服務趁機詐取民眾財產，因此推出創新機制服務民眾，並發展金融安全。

鄭銘謙說，目前針對偵結帳戶提供資料給金融機構AI技術分析，建立偵測機制，對人頭帳戶提前控管，去年減少2281位受害人。

中華郵政總經理江瑞堂則表示，中華郵政與高等檢察署攜手打詐邁新里程碑，高檢署從全國各地檢察署偵查終結案件中，分享涉及洗錢態樣，中華郵政透過AI追蹤高風險帳戶，並通報高等檢察署，檢警判斷具有犯罪嫌疑將偵辦，用最短時間內攔截，維護民眾財產，今年截至3月全國郵局防止510件詐騙，金額累計達2億3066萬餘元，比去年成長5成以上。

中華郵政說明，近3年攔阻詐騙件數逐年成長，2022年攔阻1451件、金額5億8500多萬元，2023年攔阻1821件、金額7億5500多萬元，2024年攔阻2281件、金額8億9600多萬元；疫情後各金融單位詐騙警示帳戶大幅上升，今年中華郵政努力打詐，前3個月警示帳戶4816戶，跟去年第一季相比，微幅下降8.58%。

中華郵政坦言，詐騙警示帳戶中，移工的占比蠻高，家庭看護工在其他銀行不容易開戶，因此大部分家庭看護工都在中華郵政開戶，這部分也占了警示帳戶中滿大比例，今年起中華郵政也對移工加強控管，目標今年警示帳戶要低於5000戶。

因應外籍移工人頭帳戶增加，中華郵政公司也與廣播電台合作，播放英語、印尼語、越南語及泰語的防詐廣告，提醒移工朋友不要輕易將帳戶交給他人使用。

中華郵政今天攜手高等檢察署簽署「「可疑交易分析機制專案合作意向書」，宣布「郵檢聯網」全面攔截詐騙。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今天攜手高等檢察署簽署「「可疑交易分析機制專案合作意向書」，宣布「郵檢聯網」全面攔截詐騙。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政表示，今年截至3月止已攔阻510件詐騙，金額高達2.3億元，打詐成功案件比去年同期增加5成。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政表示，今年截至3月止已攔阻510件詐騙，金額高達2.3億元，打詐成功案件比去年同期增加5成。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政 打詐 詐騙集團

延伸閱讀

郵局前3月阻詐510案 攜手高檢署強化攔截可疑交易

批雙標司法待遇 藍：檢調查在野比查詐騙還用功

【重磅快評】鄭銘謙很掉漆 難怪檢調敢為所欲為

影／被問不知UN台人涉詐報告在忙啥？ 鄭銘謙：我在忙立法院詢答

相關新聞

疑追債釀災！高雄男結夥放鞭炮要債 燒毀人家機車只剩骨架

高雄市左營區海平路4月27深夜發生機車火警，警、消發現火警前，曾有群男子放鞭炮滋事，以致引燃機車，將機車燒成只剩骨架。警...

台南市3月詐欺受理1310件 近7成竟是這年齡層被騙

台南市警方統計今年3月份詐欺受理件數共1310件，被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占67.95%，最容易被詐騙的手法...

高雄死亡車禍…機車騎士疑闖紅燈 路口猛撞轎車送醫不治

高雄王姓婦人今天清晨開車上班途中，與機車騎士龔姓男子出車禍，龔男倒地不起，送醫後不治。警方初步了解，龔男疑闖紅燈出車禍，...

中華郵政攔阻510件詐騙「守住2.3億」 警示帳戶微降8.5%

金融帳戶詐騙猖獗，其中通報警示帳戶以中華郵政最多，中華郵政表示，今年截至3月止已攔阻510件詐騙，金額高達2.3億元，打...

年輕女誤信TikTok網友網店假投資 桃警阻詐保

桃園市大溪區27歲陳姓女子透過TikTok軟體認識一名男網友，對方取得陳女好感後，趁機介紹投資網路店面牟利，要求匯款15...

涉人頭會員遭起訴 士林農會理事長葉文忠這麼回應

台北市士林區農會在年初改選時爆人頭會員，士林地檢署今偵結認定農會理事長葉文忠等14名被告涉嫌使公務員登載不實罪起訴葉男。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。