中華郵政攔阻510件詐騙「守住2.3億」 警示帳戶微降8.5%

金融帳戶詐騙猖獗，其中通報警示帳戶以中華郵政最多，中華郵政表示，今年截至3月止已攔阻510件詐騙，金額高達2.3億元，打詐成功案件比去年同期增加5成，今天攜手高等檢察署簽署「「可疑交易分析機制專案合作意向書」，宣布「郵檢聯網」全面攔截詐騙。

中華郵政指出，前5名詐騙手法依序為假投資、網路購物、假買家騙賣家、假交友真詐財、騙取金融帳戶詐騙。為防止金融帳戶遭詐騙集團利用，中華郵政今舉辦「郵檢聯網 全面攔截」記者會，與高檢署共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，展現雙方聯手攔阻詐騙的決心。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，打詐新4法去年8月實施，打詐綱領2.0版今年開始，懲詐執法單位與防詐金融機關合作，公私協力整合下，減少民眾財損，但詐欺集團也利用創新服務趁機詐取民眾財產，因此推出創新機制服務民眾，並發展金融安全。

鄭銘謙說，目前針對偵結帳戶提供資料給金融機構AI技術分析，建立偵測機制，對人頭帳戶提前控管，去年減少2281位受害人。

中華郵政總經理江瑞堂則表示，中華郵政與高等檢察署攜手打詐邁新里程碑，高檢署從全國各地檢察署偵查終結案件中，分享涉及洗錢態樣，中華郵政透過AI追蹤高風險帳戶，並通報高等檢察署，檢警判斷具有犯罪嫌疑將偵辦，用最短時間內攔截，維護民眾財產，今年截至3月全國郵局防止510件詐騙，金額累計達2億3066萬餘元，比去年成長5成以上。

中華郵政說明，近3年攔阻詐騙件數逐年成長，2022年攔阻1451件、金額5億8500多萬元，2023年攔阻1821件、金額7億5500多萬元，2024年攔阻2281件、金額8億9600多萬元；疫情後各金融單位詐騙警示帳戶大幅上升，今年中華郵政努力打詐，前3個月警示帳戶4816戶，跟去年第一季相比，微幅下降8.58%。

中華郵政坦言，詐騙警示帳戶中，移工的占比蠻高，家庭看護工在其他銀行不容易開戶，因此大部分家庭看護工都在中華郵政開戶，這部分也占了警示帳戶中滿大比例，今年起中華郵政也對移工加強控管，目標今年警示帳戶要低於5000戶。