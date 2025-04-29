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高雄備戰全社會防衛韌性 7/16要辦城鎮防空演習

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄今舉辦三合一會報，由副市長林欽榮主持。高雄市政府提供
高雄今舉辦三合一會報，由副市長林欽榮主持。高雄市政府提供

台灣打造全社會防衛韌性，今年7月16日高雄將實施2025城鎮韌性（防空）演習，全市實施人車管制，並以三民、新興、前金等三行政區列為重點驗證區，驗證全民防衛的實行成果。

高雄市政府今天在應變中心召開三合一會報，由副市長林欽榮主持，會中由高雄氣象站主任陳文信，針對極端氣候災害預防及應變做專題報告，並有行政院動員會報執行長林純玫及國軍單位人員參與。

林欽榮說，動員、戰綜及災防三合一會報，是一個政軍協調平台，整合所有力量，提昇天然災害搶救能力，還有戰災救護能力。

台灣打造全社會防衛韌性，高雄去年配合中央政策，培訓防災士1946人、今年將召訓替代役備役EMT-1初期緊急救護1080人，實彈射擊400人、治安維護688人、防災救護674人，擴大召訓量能。

市府表示，7月16日高雄將實施2025城鎮韌性（防空）演習，全市實施人車管制，並以三民、新興、前金等三行政區列為重點驗證區，民眾需就近進入防空疏散避難設施，附近若無防空疏散避難設施，或無法及時進入時，可就近尋找堅固且遠離窗戶區域實施避難。

林欽榮 民防 演習

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