年輕女誤信TikTok網友網店假投資 桃警阻詐保

桃園市大溪區27歲陳姓女子透過TikTok軟體認識一名男網友，對方取得陳女好感後，趁機介紹投資網路店面牟利，要求匯款15萬元投資，陳女前往復興農會辦事處ATM一邊講手機、一邊匯款，警方今天表示，幸好行員機警通報，員警火速趕到耐心說明網路詐騙案例勸阻，陳女才打消匯款保住積蓄。

大溪警方表示，陳女前一陣子玩TikTok軟體，結識一名男網友，對方經常殷勤問暖，博得陳女好感，日前對方自稱從事網路店面投資，可以賺大錢，甜言蜜語引誘陳女投資，只要匯款15萬元投資即可獲利，陳女信以為真，依對方指示前往復興區農會三民辦事處匯款。

陳女至ATM前，一邊用手機與對方講話、一邊操作帳號匯款，農會行員發現懷疑有異，立即通報，警方獲報派員趕到現場，發現陳女不熟練操作匯款，立即上前制止，與行員合力說明詐騙案例，陳女才認知自己遇到詐騙，險些被騙積蓄不保，向員警、行員感謝。

大溪警方表示，網路交友詐騙案件頻傳，利用噓寒問暖、關心體貼手法博取信任，建立感情連結，開始可能以急需用錢等藉口騙取小額金錢，獲取信任後，會以投資詐騙方式騙取高額金錢，手法層出不窮，呼籲民眾網路交友提高警覺，對於網友提出金錢往來、投資行為，可打165反詐騙專線查證，避免被騙。