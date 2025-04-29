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郵局前3月阻詐510案 攜手高檢署強化攔截可疑交易

中央社／ 台北29日電

中華郵政統計，今年1到3月已攔截510件詐騙案件，金額高達2億3066萬元。為防止民眾落入詐騙陷阱，中華郵政今天宣布與高檢署簽署合作意向書，要在第一時間攔截可疑交易。

中華郵政今天舉行與台灣高等檢察署可疑交易分析機制專案合作意向書簽署記者會，會中中華郵政總經理江瑞堂與台灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署可疑交易分析機制專案合作意向書。

江瑞堂表示，根據統計，今年1到3月底，全台郵局攔阻詐騙510件，金額累計新台幣2億3066萬元，希望透過這次的跨域合作，能夠及時喝止詐騙行為。

中華郵政近年來積極打詐，中華郵政儲匯處長陳廣蓮說，今年首季的警示帳戶比去年首季下降8.5%。

法務部長鄭銘謙說，打詐綱領2.0版今年開始，藉由公私部門協力整合，減少民眾財損，但詐欺集團也利用創新服務趁機詐取民眾財產，因此推行創新機制服務民眾。

另外，中華郵政指出，警示帳戶中，移工佔比比例高，由於家庭看護工不容易在其他銀行開戶，因此都會選擇中華郵政開戶，這部分警示帳戶比例也高，因此今年將開始加強控管，目標今年警示帳戶要低於5000戶。

中華郵政 機制 詐騙

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