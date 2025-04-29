聽新聞
0:00 / 0:00
涉人頭會員遭起訴 士林農會理事長葉文忠這麼回應
台北市士林區農會在年初改選時爆人頭會員，士林地檢署今偵結認定農會理事長葉文忠等14名被告涉嫌使公務員登載不實罪起訴葉男。對此，記者今天下午致電葉文忠，葉接起後聽到問題便掛電話沒有回應。
據了解，葉文忠擔任數屆理事長，為了擴大可控且符合加入農會條件的會員人數，和12人談妥合作入會，以虛假買賣及贈與手法讓其取得入會資格，並使公務員登載不實資料。葉男於2020年7月虛偽售地給李姓男子等人，2024年6月及7月又陸續贈地給洪男與他人，導致承辦人員在公文書上登載錯誤。
檢方指出，洪等13人無前科，犯後坦承犯行並深感悔悟，考量所生危害不大、情節輕微，予以緩起訴一年，並須於8個月內繳交3至10萬元不等罰金、完成4小時法治課程。
另外，依「農會法」調查，雖然葉、洪兩人協助12人取得農地並加入農會，但因取得時間與選舉相隔逾半年，且12人皆為洪男親友，難認有意圖影響選舉結果，該部分不另追究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言