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涉人頭會員遭起訴 士林農會理事長葉文忠這麼回應

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市士林區農會在年初改選時爆人頭會員，士林地檢署今偵結認定農會理事長葉文忠等14名被告涉嫌使公務員登載不實罪起訴葉男。對此，記者今天下午致電葉文忠，葉接起後聽到問題便掛電話沒有回應。

據了解，葉文忠擔任數屆理事長，為了擴大可控且符合加入農會條件的會員人數，和12人談妥合作入會，以虛假買賣及贈與手法讓其取得入會資格，並使公務員登載不實資料。葉男於2020年7月虛偽售地給李姓男子等人，2024年6月及7月又陸續贈地給洪男與他人，導致承辦人員在公文書上登載錯誤。

檢方指出，洪等13人無前科，犯後坦承犯行並深感悔悟，考量所生危害不大、情節輕微，予以緩起訴一年，並須於8個月內繳交3至10萬元不等罰金、完成4小時法治課程。

另外，依「農會法」調查，雖然葉、洪兩人協助12人取得農地並加入農會，但因取得時間與選舉相隔逾半年，且12人皆為洪男親友，難認有意圖影響選舉結果，該部分不另追究。

公務員 農會

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