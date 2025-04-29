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屏東民眾助警逮馬來西亞車手 阻詐355萬元

中央社／ 屏東縣29日電

警政署推「百斬計畫獎5萬」專案，號召全民檢舉詐欺取款車手。屏東有機警民眾17日檢舉可疑男子，助警方當場逮捕馬來西亞籍車手，成功阻詐新台幣355萬元。

屏東縣警察局今天舉行「屏警打詐掃黑肅槍緝毒多管齊下」記者會，警察局長戴台㨗會中指出，屏東縣今年1至3月共發生1072件詐欺案件、財損達新台幣4億4228萬元，其中以假投資類型最多。17日也有民眾檢舉行蹤詭異男子而報案，員警到場也查獲車手，並查扣355萬元現金，成功阻詐。

這名助警方阻詐的機警民眾今天出席記者會表示，17日在屏東市公園東路發現有男子帶著背包及手提袋，戴耳機通話且不斷左顧右盼，行為詭異像是車手，當下立即打電話報警；會報案是因為看到詐騙案件太多了，希望能協助警方抓到詐騙集團。

屏東縣警察局為防制詐欺犯罪及黑幫擁槍聚眾滋事等不法犯行，9日至22日，打詐專案查獲集團案件39件共200人、查緝車手144人到案；掃黑專案查獲治平目標1名及共犯7名；肅槍專案查獲3件5人、非制式槍械5把；查獲毒品工廠6件12人、販賣毒品27件30人、施用毒品後駕車65人、施用或持有毒品235人；另外，查獲各類逃犯64人。以上均依法移送偵辦。

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警政署推「百斬計畫獎5萬」專案，號召全民檢舉詐欺取款車手。屏東有機警民眾17日檢舉可疑男子，助警方當場逮捕馬來西亞籍車手，成功阻詐新台幣355萬元。示意圖。圖／AI生成
警政署推「百斬計畫獎5萬」專案，號召全民檢舉詐欺取款車手。屏東有機警民眾17日檢舉可疑男子，助警方當場逮捕馬來西亞籍車手，成功阻詐新台幣355萬元。示意圖。圖／AI生成

屏東縣 毒品 詐騙 車手

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