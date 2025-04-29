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國1重傷車禍…小貨車遭撞「四輪朝天」 駕駛緊急送醫仍未脫險
國1南向北斗路段今下午發生一起重傷車禍，洪姓小貨車駕駛人變換車道時，擦撞陳姓駕駛人的小貨車，造成後者車輛翻覆，被送往衛福部彰化醫院急救，到院急救半小時恢復呼吸心跳，昏迷指數3，未脫離險境。
國道警方調查，洪男（25歲）駕駛小貨車沿國1高速公路南行，今下午1點23分行經219.4公里（北斗路段），從國道中線切換到外側車道時擦撞陳男（40歲）駕駛的小貨車，造成陳男車子翻覆，四輪朝天，他當場失去呼吸心跳。
警消接獲通報，消防119救護車把陳男送到衛福部彰化醫院急救。醫院表示，陳男到院後經過約8分鐘CPR（心肺復甦術）急救後恢復呼吸心跳，經電腦斷層掃描後確認陳男頸椎、左側肋骨及肩頰骨骨折，還需做MRI（核磁共振）確認是否傷及頸椎的神經，陳男插管治療中，昏迷指數3分。
國道警方為洪男實施酒測，酒測值為零，陳男酒測值待測，有關肇事經過及肇因研判由國道警方調查釐清，並提醒汽車駕駛人行駛高速公路變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰3千元至6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
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