基隆轎車倒車暴衝！撞翻多輛機車 女乘客受困車底送醫急救

基隆市1名老翁把轎車停在路旁下車後，智能障礙的兒子獨留車內時，疑不當操作車輛，倒車穿越雙向4線車道。游姓老翁騎的機車被撞人車倒地，後座林姓女乘客被壓在轎車車底。消防人員到場救出受困女子，將她和游姓老翁送醫。車禍原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1時49分接獲報案，南榮路發生車禍，1輛轎車撞擊多輛機車，有人被壓在車底。

消防人員到場看到年近80歲游姓老翁受傷倒地，四肢有擦挫傷。60多歲林姓女子受困在轎車車底，傷勢嚴重，仍有意識。消防人員救出後，將林女送往基隆長庚醫院急救，游姓老翁送往衛生福利部基隆醫院治療。

肇事轎車年約70歲車主說，他把車子停在路旁空地，車尾朝向車道，有熄火。下車後獨留兒子在副駕駛座，不知為何車子會啟動並倒車，先撞倒游姓老翁的機車，又倒車到對向撞倒停在路旁的3輛機車。

警方對肇事男子實施酒測，數值均為0，沒有酒後駕車行為。員警並完成事故現場拍照、繪圖，釐清事故發生經過。初步調查，原本坐在副駕駛座的男子，在爸爸下車後移到駕駛座後，疑誤踩油門，操作不當，導致倒車暴衝肇事。