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雲林最大場千人打詐宣傳會 北港媽祖化身打詐天后

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港分局總動員昨晚在北港高中擴大舉辦治安打詐座談會，吸引逾千人參加，座無虛席，分局請來真人藝閣達人扮演媽祖，兩名刑警巧扮千里眼順風耳攜手防詐，讓「媽祖保平安，警察護錢包」，場面熱滾滾。

防詐座談由雲林縣警局長李建民主持，他以水林人身分回到故鄉打詐，以鄉親顧鄉親的心情，暢談防詐和詐騙實例，要嬏姨叔伯鄉親務必提高警覺，他說，雲林打詐有成，本月份受騙金額好不容易降破億元，大家一定要守住防線，只要多花點心思想一下，就不會落得身家被騙光光，老本大失血，晚年可不好過。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠、北港鎮長蕭美文、水林鄉代理鄉長張東凱、雲林地檢署檢察官周甫學等人也帶領共同宣誓打詐堅定決心。

張麗善說，警政署「打詐儀表板」統計，雲林今年1月被詐騙金額逾1億6千多萬、2月跌到最低6千多萬元、3月又回升1億3千多萬。4月至今8千多萬，到昨天僅剩7件，分別以「假預付型消費」、「假投資」、「色情應召詐財」、「虛擬遊戲詐騙」及「假推銷」案件為多，呼籲大家共同推動「零詐騙、零財損」目標。

李建民進一步說明「百斬計畫」獎勵機制，凡提供詐騙車手的關鍵情報，經查證並破案者可獲5萬元獎金，全國名額共100位，雲林縣府更宣布加碼300萬元防詐獎金，鼓勵民眾提供破案線索，讓「打詐雲林隊」發揮最大。

檢察官周甫學也深入剖析常見詐騙手法，此外更要提防孩子線上打工（代儲） 工作內容竟然是盜刷別人信用卡，孩子完全不知自己犯法了。他提醒若遇要求「匯款」或「提供帳戶、個資」等可疑情形，立即撥打165反詐專線查證。

會中也有防詐搶答摸彩，獎品豐富，包括北港朝天宮白玉媽祖神像、北港武德宮紀念福酒、馬克杯、50吋電視、家電精品等，雲林縣警局在全縣6個分局各舉辦防詐座談，昨晚最後一場也是最盛大一場，為雲林打詐畫下圓滿句點，北港分局長陳勇誌說，打詐座談雖落幕，全民打詐才剛起，期待警方提供的打詐要領務必牢記，遇問題隨時報警協助，一起朝零財損目標推進，守護美好家園。

藝閣達人媽祖現身，兩名型警巧扮打詐千里眼順風耳，共同宣誓打詐決心。記者蔡維斌／攝影
藝閣達人媽祖現身，兩名型警巧扮打詐千里眼順風耳，共同宣誓打詐決心。記者蔡維斌／攝影
防詐有獎徵答摸彩，幸運者獲朝天宮白玉媽祖。記者蔡維斌／攝影
防詐有獎徵答摸彩，幸運者獲朝天宮白玉媽祖。記者蔡維斌／攝影
由雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞共同點亮打詐平安燈，緩緩上升祈佑打詐更成功。記者蔡維斌／攝影
由雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞共同點亮打詐平安燈，緩緩上升祈佑打詐更成功。記者蔡維斌／攝影
雲林打詐治安座談最後一場在北港，全民總動員逾千人參加坐無虛席，打詐熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林打詐治安座談最後一場在北港，全民總動員逾千人參加坐無虛席，打詐熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林打詐治安座談最後一場在北港，全民總動員逾千人參加坐無虛席，打詐熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮 打詐 雲林

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