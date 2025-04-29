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影／太平長龍路蜿蜒事故多 警增減速線、太陽能LED標誌

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市太平區長龍路沿線多為蜿蜒山區道路，長期以來是重型機車愛好者聚集的熱門路線，但因車速過快、視距受限，自摔事故頻傳，市警局與交通局合作，陸續增設視覺化減速標線、輔2標誌加裝LED閃爍燈，今年迄今該路段車禍已下降約三成。

台中市警局交通大隊與市府交通局合作，針對太平區長龍路因道路蜿蜒，自摔事故頻傳，進行改善，市警局在今年2月時，即在道安會報建議，彎道導引輔2標誌上加裝LED閃爍燈、視覺化減速標線，強化警示效果，以提高行車安全。

交大指出，交通局在本月18日在長龍路35.5K彎道處，設置太陽能輔2LED導引標誌、視覺化減速標線，有效提升行車警示效果。

交大統計，今年1至3月長龍路段交通事故共計發生28件，較去年同期42件減少14件，事故件數下降約33.3%，其中以彎道未減速肇事最為明顯下降，下降原因判斷是與巡邏見警率提升有關，未來標誌、標線強化後，將再觀察是否有成效。

台中市警察局長李文章說，未來視成效逐步擴大推廣至其他地區，持續與交通局保持密切聯繫，定期追蹤交通數據、分析事故原因及檢視改善成效，期盼各項改善作為能迅速且確實落實，確保用路人行車安全，讓每一位民眾都能平安返家。

交大大隊長鄭鴻文呼籲，行駛山區彎道路段時，請駕駛人務必提前減速，控制車速，遵守車道規定，注意視線死角，適時使用喇叭提醒對向來車，保持安全車距，避免搶快超車。遇天候不佳時，應開啟頭燈提高能見度，隨時保持警覺，共同守護自身與他人行車安全。

台中市太平區長龍路蜿蜒，常傳自摔，交大與交通局合作，除提高見警率外，也在導引輔2標誌加裝LED閃爍燈，以及視覺化減速標線。圖／台中市交大提供
台中市太平區長龍路蜿蜒，常傳自摔，交大與交通局合作，除提高見警率外，也在導引輔2標誌加裝LED閃爍燈，以及視覺化減速標線。圖／台中市交大提供
台中市太平區長龍路蜿蜒，常傳自摔，交大與交通局合作，除提高見警率外，也在導引輔2標誌加裝LED閃爍燈，以及視覺化減速標線。圖／台中市交大提供
台中市太平區長龍路蜿蜒，常傳自摔，交大與交通局合作，除提高見警率外，也在導引輔2標誌加裝LED閃爍燈，以及視覺化減速標線。圖／台中市交大提供
台中市太平區長龍路蜿蜒，常傳自摔，交大與交通局合作，除提高見警率外，也在導引輔2標誌加裝LED閃爍燈，以及視覺化減速標線。圖／台中市交大提供
台中市太平區長龍路蜿蜒，常傳自摔，交大與交通局合作，除提高見警率外，也在導引輔2標誌加裝LED閃爍燈，以及視覺化減速標線。圖／台中市交大提供

交通事故 台中市 標誌

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