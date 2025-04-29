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永豐餘新屋廠保全4天3度縱火 釀廠區火警遭起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市新屋區永豐餘工業用紙公司吳姓保全涉嫌於去年1月間縱火，4天內在工廠附近與廠區內3度以打火機點燃衣物及紙張，導致火燒車及廠區火警災害。警消事後透過監視器畫面發現每次皆有吳男身影，確認吳男涉案，檢方依放火燒燬住宅等以外他人所有物罪嫌起訴吳男。

檢方起訴，吳男在桃園市新屋區永豐餘公司新屋廠擔任保全人員，去年1月5日晚間10時7分許，吳男騎機車行經桃園市新屋區中山西路2段，見到一輛機車停放在路邊且旁邊有堆放衣物，竟持打火機點火引燃衣物後朝機車丟擲，導致機車陷入火海，車體、輪胎及零組件燒損。

間隔2天後，吳男於同年月7日凌晨1時28分許在任職的永豐餘公司新屋廠內巡視回收原料戶外堆置區，明知紙類為易燃物品，點燃後即易延燒波及周圍物品，竟持打火機點火引燃回收原料戶外堆置區北側東端處的紙張，導致紙張起火燃燒，火勢蔓延戶外堆積場，經消防人員灌救後才撲滅火勢，燒損面積約500平方公尺。

結果吳男又在同年月8日晚間9時46分許，在永豐餘公司新屋廠內巡視回收原料戶外堆置區時，持打火機點火引燃回收原料戶外堆置區17-1處、60-1處、50-0處及15-1處等處所紙張，導致紙張起火燃燒，火勢蔓延戶外堆積場，燒損面積約20平方公尺。案經遭燒毀的袁姓機車車主、永豐餘公司向警方報告偵辦。

警方根據3處火警現場照片及監視畫面，發現都有吳男出沒的蹤影，此外消防局火調科鑑識報告顯示，3處火場皆有縱火跡象，確認吳男縱火行徑，檢方複訊時吳男坦承犯行，辯稱心情不好才發洩情緒，檢方偵結依放火燒燬住宅等以外他人所有物罪嫌起訴吳男。

桃園市新屋區永豐餘工業用紙公司吳姓保全涉嫌於去年1月間4天內在工廠附近與廠區內3度以打火機點燃衣物及紙張，導致火燒車及廠區火警災害，桃園地檢署依放火燒燬住宅等以外他人所有物罪嫌起訴吳男。聯合報系資料照
桃園市新屋區永豐餘工業用紙公司吳姓保全涉嫌於去年1月間4天內在工廠附近與廠區內3度以打火機點燃衣物及紙張，導致火燒車及廠區火警災害，桃園地檢署依放火燒燬住宅等以外他人所有物罪嫌起訴吳男。聯合報系資料照

桃園 永豐 縱火

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