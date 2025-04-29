高雄女子墜樓穿破鄰宅待售屋 送醫急救中

高雄市苓雅區今天近午時分發生墜樓事故，1名女子墜落鄰居待售房屋，穿破屋頂，民眾發現有人墜樓趕緊報警，將女子送醫，女子生命垂危正搶救中。

據了解，今天上午11時40分許，1名年約30歲左右的女子，在高雄市苓雅區三多二路墜樓，當時女子墜樓時重力加速度，以致穿破鄰宅待售的房子屋頂，有房仲業者聽到巨響，以為有小偷不慎墜樓，立即報警。

高雄市警苓雅分局員警趕到，發現墜樓者是名女子，掉落待售屋內，身體受傷嚴重，立即找救護車將女子送醫急救。

警方查證女子身分，才發覺是旁邊大樓的住戶，身分待確認，並非宵小墜樓。警方表示，鑑識人員勘查現場，無打鬥跡象及外力破壞痕跡，純是墜樓，正通知家屬處理。